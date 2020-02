Peligra el inicio de clases: no hubo propuesta salarial a los gremios

Concluyó esta tarde la primera reunión paritaria docente en la provincia y los gremios anunciaron que no está garantizado el inicio de las clases el lunes 2 de marzo, ante la falta de una propuesta de mejora salarial para los docentes por parte del Gobierno.

A la salida de la reunión, los referentes gremiales se expresaron “decepcionados, desilusionados y sorprendidos” ya las autoridades del Gobierno les informaron que aún no tienen un ofrecimiento de incremento salarial para los docentes.

“Para nosotros la noticia es pésima porque no hay propuesta de mejora salarial para el docente. Nos convocaron a una reunión pero solo para decirnos que no hay una propuesta salarial, ya que la misma depende de la recaudación que puede haber en febrero. Con esa información, recién para el martes quizá elaboren una propuesta de mejora. Esto nunca nos pasó de sentarnos y que nos digan que no tenemos ninguna propuesta”, admitió el secretario Adjunto del gremio ATECA, Jorge Molas.

Las partes pasaron a un cuarto intermedio hasta el martes.