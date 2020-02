Ricardo Centurión: "Tardé en madurar pero ahora disfruto en Vélez"

El delantero de Vélez Sarsfield Ricardo Centurión aseguró hoy que tardó en "madurar" pero que ahora "disfruta" de su presente en el equipo de Gabriel Heinze.

"Siempre fui uno de los primeros en llegar a los entrenamientos en todos los clubes en los que estuve, claro que mi comportamiento afuera de la cancha no era el mejor. Tuve una vida difícil, tardé en madurar y en crecer pero ahora disfruto acá. La fama y el dinero son complicadas, yo perdí a mi padre de chico y tal vez, más allá de la gran crianza de mi madre y mi abuela, hubo cosas que me faltaron", reconoció el futbolista en una nota con TyC Sports.

"En Vélez me ayudaron muchísimo y quiero agradecerles aportando mi granito de arena", apuntó el ex Boca y Racing.

Además, Centurión comentó qué consejos le da a los jóvenes del plantel para que no repitan sus errores afuera de la cancha: "La imagen pública es importante, hay que cuidarla. Es muy complicado, a vos te pueden hablar y después te mandás la cagada. La verdad que en Vélez no falta educación, todos son muy tranquilos".

El atacante, que marcó contra Aucas de Ecuador (1-0) por la Copa Sudamericana y ante Arsenal (4-0) por la Superliga, contó: "Me encantó venir a Vélez por cómo están comprometidos mis compañeros y por el proyecto del club. Me hago cargo que acá me toca ser de los más grandes del plantel. Estoy disfrutando del día a día, las cosas salen naturalmente y soy feliz. En otros lugares no me sucedió".

Por otro lado, Centurión recordó que antes era "más atrevido" aunque cuando se ponen en juego "el prestigio, la plata y la gloria" uno "cambia" la forma de moverse en la cancha.

"Yo a veces pienso que se me va cortando el tema de estar más suelto, cuando es joven puede ser más caradura y mostrar lo que a uno lo lleva a estar en Primera, después cuando se juega por prestigio, gloria y plata cambia un poco. Yo antes era más llamativo pero no terminaba bien las jugadas, ahora puedo llegar más al gol o a dar asistencias", afirmó.

Asimismo, el ex Genoa de Italia elogió al entrenador, Gabriel Heinze: "Me sorprendió positivamente ver cómo se toma su trabajo y es una cosa positiva para el grupo. Hay que usar el aprendizaje que nos deja para el presente y el futuro de cada uno en su carrera. Me mostró que hay movimientos en la cancha que uno no conoce, está muy adelantado en lo táctico y en lo conceptual. Nosotros que somos wines nos encontramos en varias situaciones mano a mano por la forma de juego del equipo".

Finalmente, Centurión, a préstamo hasta junio, adelantó que en relación a Racing "pasaron cosas" y rememoró el título que consiguió en el 2014, por lo que cree que ya "no" volvería y su idea es "seguir por otro camino".