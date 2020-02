Horóscopo para hoy

Aries

Espontaneidad y mucha energía para estos nativos repletos de movimiento y brío. Logran ingresar a sitios jamás soñados aunque deseados, dándoles otro panorama a futuro en el aspecto financiero. Alivio y buena predisposición, aprovechen esta buena jornada para proponer.

Momento: de color verde manzana.

Tauro

Vibración positiva por noticias que llegan a ustedes que aliviarían el ámbito financiero. Los taurinos saben cómo organizar las ganancias por lo que verán un buen resultado. Día interesante para conocer gente o encontrar al amor. Sentirán atracción y curiosidad especial. Aprovechen este día en todo.

Momento: de color crema.

Géminis

Hay mucha energía en este día pleno de emociones para los geminianos. Reencuentros o citas que les darían nuevas posibilidades de crecer en los afectos. Sensación de apertura espiritual que les abre un poco más el camino espiritual que bien necesario es para poder tener mayor tranquilidad y armonía.

Momento: de color canela.

Cáncer

Los cancerianos muy compenetrados en lograr que personas de sus entornos logren conciliar. Hay situaciones que se interponen entre la necesidad y la obligación, busquen equiparar y no ser tan subjetivos, actitud muy típica de estos nativos algo obstinados o que les cuesta aceptar. Iluminación.

Momento: de color violeta.

Leo

Reuniones que para los leoninos quizás no sean importantes, traten de conectarse con la necesidad de sus allegados y háganlos sonreír. Saber que hay cuestiones que pueden ser postergadas, y que hay otras que quizás no deban serlo. Afrontar desde donde se pueda, dar las respuestas que podamos.

Momento: de color turquesa.

Virgo

Los momentos de esta jornada serán lindos, tranquilos y con novedades en el plano familiar muy alentadoras. Hay cortes de vínculos que son los indicados a la hora de evaluar el día a día de ciertas relaciones. Se logra la paz y se reconectan virginianos con mayor intensidad con ustedes mismos. Salud.

Momento: de color malva.

Libra

Los librianos con alto contenido emocional y romántico, vivirán esta jornada con alegría compartida, compenetración e ilusión. Siéntense a sacar cuentas y traten de esquivar gastos por tentaciones, el gusto por lo bello o por las cosas materiales es algo a controlar.Espiritualidad.

Momento: de color canela.

Escorpio

Los psíquicos del Zodíaco con alta espiritualidad que aplicarán con quienes conviven dando un halo de comprensión y de nuevo aire pacífico que era necesario. Sintonía, proyecto en común y punto de partida con personas del entorno de las actividades, socios en armonía y compenetración.

Momento: de color aguamarina.

Sagitario

Los arqueros con bastante tranquilidad, se toman el día para poder conectarse sin pausa ni obligaciones con su yo interior. El espíritu de estos nativos muy conectados con el Cosmos que los ayuda a poder llegar a conclusiones claras. Las actividades con creatividad y eficiencia que los satisface.

Momento: de color blanco puro.

Capricornio

Jornada laboral para muchos en la que pondrán lo mejor de sí dando demostración fiel de cuán responsables son los capricornianos. Innegable virtud, que abarca a todos en diferentes espacios de sus nutridas vidas. Los corazones con sensación solitaria para algunos. Busquen conectar los afectos.

Momento: de color caoba.

Acuario

Los aguateros con un día emocional y de mucho entusiasmo por los encuentros con familiares y amigos. Proyectan con mayor seriedad y convicción planes a futuro que van de mudanzas a cambios de trabajo. Imaginen bien y pongan los puntos de importancia para focalizarse mejor. Sensación.

Momento: de color pera amarilla.

Piscis

Jornada con emociones surtidas, traten de no contradecir sus principios y no se enganchen en las posibles discusiones que puedan surgir y que no llevan a nada positivo en las reuniones familiares. No desequilibren su modo sano de comer. Día activo, no pierdan sus oportunidades que surjan en lo social.

Momento: de color durazno.