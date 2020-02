Martel sobre la salida de Quevedo: “no tiene ningún llamado de la Justicia”

El ministro de Seguridad, Hernán Martel dialogó con la prensa en el marco de las acciones tendientes a unificar los centros de monitoreo de la Provincia y la comuna capitalina. En este punto destacó la importancia de la prevención y comentó que el edificio donde funcionará el nuevo espacio, está definido pero falta concretar su licitación.

Sobre la renuncia del comisario Orlando Quevedo, primero refirió “era un cambio en el que veníamos trabajando desde que asumimos la nueva gestión. El secretario no siguió para poder trabajar la transición, la cual la hicimos en estos meses. Así que era necesario terminar con este proceso e iniciar una nueva etapa”. Respecto a su reemplazante, el ministro adelantó que el nombre ya está pensado pero se espera el regreso del primer mandatario, que será entre hoy miércoles o mañana jueves. “Seguramente, la próxima semana estaremos con un nuevo secretario de Seguridad”.

Martel aseguró que Quevedo no está involucrado con el caso Kunz y este sentido comentó “nosotros no escapamos a lo que está sucediendo, desde que asumimos estamos trabajando conjuntamente con la Policía Federal y el Juzgado Federal. En el caso puntual de Quevedo no tiene ningún llamado de la Justicia”. No obstante, el funcionar agregó “pero nosotros consideramos que para dejar esclarecida cualquier situación y no se hable de encubrimiento u ocultamiento, como se dio con el caso mío cuando me llamaron a Diputados, nosotros estamos dispuestos a colaborar con la Justicia”. Finalmente refirió “y si por ahí algún funcionario se tiene que ir para no evitar la presencia en la Justicia, eso no lo vamos a hacer. Nosotros somos conscientes que en esos casos se tiene que presentar inmediatamente”.