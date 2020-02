Último testigo y posibles alegatos en el juicio por homicidio culposo a un automovilista

Mañana, a partir de las 11.00, dará continuidad en el Juzgado Correccional Nº 1 el juicio oral y público que se sigue en contra de Juan Arturo Lazarte, quien debe responder por el delito de homicidio culposo. Al mencionado se le enrostra haber provocado la muerte de Sara del Valle Vergara de Padovino, el 14 de febrero de 2015, cuando al mando de un automóvil chocó el auto en el que viajaba la víctima junto a su hija y otros familiares, quienes resultaron con lesiones. El siniestro sucedió en el departamento Santa Rosa.

Para la audiencia de hoy, la tercera del plenario, se espera poder escuchar a la perito, quien llevó a cabo la pericia accidentológica.

La profesional debía presentarse la semana pasada, pero no lo hizo ya que se encuentra de licencia. En caso de que no se presente y la defensa del imputado ejercida por el defensor oficial Rosales Vera desista de su comparecencia en la sala, se podría abrir la ronda de alegatos de las partes. Cabe recordar, que en el inicio del juicio ante el juez Marcelo Forner y el fiscal Alejandro Dalla Lasta, Lazarte dijo que no pudo evitar la colisión y que el auto, aparentemente, solo tenía una luz. También declaró la hija de la mujer fallecida, conductora del otro vehículo y una amiga, quien iba atrás como acompañante.

Ambas fueron coincidentes en indicar que Lazarte “apareció” repentinamente y no pudo evitar la colisión.