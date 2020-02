Ganadores del Carnaval catucho

Una verdadera multitud se dio cita el lunes 24 de febrero en el Parque Adán Quiroga, para disfrutar de la jornada de celebración que propuso el Carnaval Catucho. Más de 20 mil personas, según los cálculos oficiales, se sumaron a las distintas propuestas que tuvo la celebración.

Desde el mediodía, con feria de artesanos y espacio de food trucks, la gente comenzó a convocarse en el corazón del parque y, a medida que avanzaba la tarde, el pulmón verde de la ciudad se vio colmado de ritmo y color.

En total, 28 agrupaciones de distintos puntos de la capital y de distintos departamentos de la provincia desfilaron por el corsódromo del Parque. Murgas y batucadas barriales, comparsas y agrupaciones tradicionales de distintos puntos de la provincia se dieron cita para desplegar sus danzas, músicas y cantos.

Hubo representantes de Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Huillapima, La Puerta, Belén, Pozo de Piedra, Santa María, Mutquín, Pomán, además de murgas y agrupaciones de distintos barrios capitalinos.

A las 18, el desfile había concluido, pero la fiesta siguió en el parque desde el escenario principal, con la presentación de distintas bandas y del DJ José Figueroa, que hicieron bailar a toda la concurrencia. Play After primero, Los Sapitos For Ever y Carafea después, y el cierre -a puro ritmo de carnaval- estuvo a cargo de la banda jujeña Llokallas.

Desde la organización, a cargo del Ministerio de Cultura y Turismo, en conjunto con la Municipalidad de la Capital, destacaron el clima festivo y, al mismo tiempo, de armonía que reinó durante el evento, la importante participación de agrupaciones del interior con sus manifestaciones del carnaval; y la masiva concurrencia de familias que asistieron a disfrutar de la tarde en el parque y hasta se animaron a chayar.

El vicegobernador Rubén Dusso, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, el ministro de Cultura y Turismo, Luis Maubecín, las secretarias de Gestión Cultural Daiana Roldán y de Gestión Turística, Gabriela Coll, fueron algunas de las autoridades provinciales que acompañaron el evento, que contó además con la presencia de intendentes y funcionarios de distintas municipalidades.

Agrupaciones ganadoras

El Carnaval Catucho tuvo además agrupaciones destacadas. Durante todo el desfile, un jurado integrado por especialistas en los distintos lenguajes artísticos que intervienen en el carnaval -teatro y expresión corporal, danza y coreografía, artes visuales, percusión y ritmo- evaluó el paso de las murgas y comparsas y, sobre el cierre del evento, se conocieron a los ganadores.

En la categoría murgas y batucadas, la murga La Victoria fue la ganadora de un premio de 15 mil pesos. Esta murga nació hace dos años en el barrio La Victoria, del norte capitalino, con unos pocos integrantes. Hoy, ya son 40 los que forman parte de esta agrupación que brinda ritmo, pero también contención, a muchos niños y jóvenes.

El Estilo, del barrio Alem, ganó en la categoría comparsa un premio de 20 mil pesos y al subir al escenario, Luis Vega, uno de sus representantes, destacó el clima de hermandad y de no competencia que existe entre las distintas agrupaciones barriales y celebró esta primera edición del Carnaval Catucho como espacio para poder mostrar el trabajo que realizan durante todo el año.

El Estilo cuenta con 90 integrantes y lleva 12 años animando el carnaval en su barrio y en cuanto festejo sea convocado.

Y el premio a la agrupación tradicional -de 15 mil pesos- se lo llevaron Los Caporales del Yokavil, de Santa María, quienes desplegaron coreografías de esta danza tradicional con vistosos y coloridos trajes típicos.

Elizabet Yapura, representante de Los Caporales del Yokavil, contó que la agrupación se conformó hace 21 años y que hoy la integran 105 personas entre niños, jóvenes y adultos.

Agradeció el premio que, destacó, corona un trabajo de todo el año que no solo contempla ensayos, sino la paciente confección de los trajes que cada integrante realiza, a partir de telas e insumos que traen especialmente desde Bolivia.