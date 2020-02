La verdad sobre Jackie Chan y los rumores de cuarentena por el coronavirus

En las últimas horas trascendió un rumor que indicaba que el actor Jackie Chan, nacido en Hong Kong, China, fue puesto en cuarentena por infectarse con coronavirus luego de haber asistido junto a otros colegas a una fiesta privada. Esta información, que preocupó a sus fanáticos, fue desmentida por la Policía local, que además se encargó de explicar el origen de la noticia.

Desde la fuerza de seguridad contaron que realizaron un festejo en un restaurante para despedir a un compañero que se jubilaba y al encuentro acudieron más de un centenar de oficiales. Luego de que uno de los asistentes fuera detectado con la enfermedad que ya se cobró la vida de más 2.600 personas en ese país, 59 de ellos fueron puestos en cuarentena.

Ante esto, comenzó a circular que Chan y otros actores habían concurrido al mismo local gastronómico y por ende, corrieron la misma suerte que los agentes. Sin embargo lo que ocurrió fue que la estrella de Hollywood sí fue a un lugar a comer junto con sus compañeros, pero no era el mismo sitio donde estaba el oficial infectado, según consignó el medio Today Online.

En el portal de noticias dieron a conocer una serie de fotos donde se puede observar a Chan, junto con sus colegas Eric Tsang, Alam Tam, en una fiesta en el Yau Yat Chuen Garden City Club, en Kowloon, el cual se encuentra a más de una hora y media de distancia de viaje del restaurante donde realizaron la celebración los policías. En esas imágenes se ve a la estrella de cine y sus amigos participar de un karaoke muy divertidos.

Chan es uno de los tantos famosos preocupados por el brote de coronavirus. A tal punto es su compromiso por ayudar que en los primeros días de febrero ofreció mediante una publicación en la red social Weibo, una importante suma de dinero para quienes descubran un antídoto contra el mortal virus: 142 mil dólares

La estrella de cine remarcó en ese posteo: "No importa qué individuo u organización desarrolle el antídoto, quiero agradecerles con un millón de yuanes si lo logran. No se trata de dinero. No quiero ver las calles que antes eran bulliciosas ahora vacías y no quiero ver a mis compatriotas luchando contra un virus hasta ver llegar a la muerte cuando deberían estar disfrutando de la vida".

Y completó: "La ciencia y la tecnología son clave para superar el virus, y creo que muchas personas tienen el mismo pensamiento que yo y esperan que se pueda desarrollar un antídoto lo antes posible".