Catamarca se tiñó de color y diversión con el Carnaval catucho

Desde las 12, miles de personas disfrutaron del Carnaval catucho en el Parque Adán Quiroga.

El evento, que finaliza a las 20:30, contó con más de 1.200 integrantes de 28 murgas, batucadas comparsas y otras agrupaciones de carnaval tradicional que desfilaron por el corsódromo que se organizó en el Parque.

Desde el mediodía, hubo música de la mano del DJ José Figueroa, feria de artesanos y food trucks.

Hubo murgas y comparsas de Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Bañado de Ovanta, Capayán, La Puerta, Paclín, Puerta de San José, Pomán, Mutquín y Santa María.

El escenario del carnaval catucho fue otro punto central de la fiesta. Desde allí animaron la jornada carnavalesca Los Sapitos For Ever, Play After, Carafea y la banda jujeña Llokallas.