Una perra se enfrentó con un pitbull que estaba atacando a su dueña

Una perra se volvió heroína cuando, sin dudarlo, salió a defender a su dueña que esaba siendo atacada por un pitbull.

El hecho tuvo lugar en la localidad de Recreo, departamento La Paz.

Stella Castillo se encontraba trabajando en su negocio, ubicado en el barrio 55 viviendas, de aquella localidad, cuando alrededor de las 22 horas del viernes, ingresó un perro raza pitbull y empezó a atacarla mordiéndole el brazo.

Su mascota fue quien inmediatamente se lanzó contra el animal para poder defender a su dueña.

“Un perro pitbull ingresó dentro de nuestro negocio y me atacó, nuestra perra salió en defensa pero termino mal herida, me agarró el brazo, no lograba que me suelte", comentó la mujer a Informate Recreo.

"Cuando le fuimos a reclamar a los dueños nos agredieron y después fue mi marido habló con el hombre y le dio para la antitetánica. Hicimos la denuncia en la policía y ahí llevaron la ficha para el hospital por lesiones graves", señaló.

Además, dijo que la Policía no puede hacer nada al respecto, “lo preocupante es que el animal merodea el barrio libremente y sin bozal, peligrando la seguridad de niños y grandes” indicó Stella.

Ordenanza municipal

Se encuentra en vigencia una ordenanza municipal que contempla los cuidados necesarios de los animales de razas peligrosas, donde los dueños deben cumplir con normativas para poder mantenerlos, evitando así incidentes y lesiones que estos puedan ocasionar.