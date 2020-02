Mañana lunes, el Carnaval Catucho llega al Parque Adán Quiroga

Este lunes 24 de febrero desde el mediodía y hasta las 20.30 se desarrollará en el Parque Adán Quiroga el gran festejo de carnaval impulsado desde el Ministerio de Cultura y Turismo, en conjunto con la Municipalidad de la Capital.

“Carnaval Catucho” es el nombre que se le dio a este evento que reunirá a más de 1.200 integrantes de 28 murgas, batucadas comparsas y otras agrupaciones de carnaval tradicional que desfilarán por el corsódromo que se organizó en el Parque Adán Quiroga.

Desde el mediodía, habrá música de la mano del DJ José Figueroa, feria de artesanos y food trucks.

El inicio de la fiesta estará a cargo del Ballet Municipal que presentará un cuadro alusivo al carnaval. Después seguirá todo el ritmo y el colorido del desfile.

Desde la organización, a cargo de la Secretaría de Gestión Cultural, informaron que habrá murgas y comparsas de Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Bañado de Ovanta, Capayán, La Puerta, Paclín, Puerta de San José, Pomán, Mutquín y Santa María.

El escenario del carnaval catucho será otro punto central de la fiesta. Desde allí irán animando la jornada carnavalesca Los Sapitos For Ever, Play After, Carafea y la banda jujeña Llokallas.

Premios para las murgas y comparsas

Este año, como innovación, habrá premios para las agrupaciones que más se destaquen en su performance, como una forma también de valorar y estimular el trabajo cultural y social que realizan a lo largo de todo el año y, sobre todo, en tiempos de carnaval.

Un jurado integrado por especialistas en los distintos lenguajes artísticos que intervienen en el carnaval será el encargado de elegir a la mejor murga y/o batucada ($15 mil en premio), mejor agrupación tradicional ($15 mil) y mejor comparsa ($20 mil).

Los ganadores de las tres categorías se conocerán sobre el cierre del evento.

Algunos cuidados

Quienes están en las murgas, comparsas y demás agrupaciones de carnaval hicieron un pedido especial durante los ensayos al Ministerio de Cultura y Turismo, como ente organizador, para transmitir a la comunidad: que mientras desfilen por el corsódromo del Carnaval Catucho no les tiren harina, agua ni espuma, mucho menos en la cara. Eso, además, de arruinar sus trajes, les dificulta a los pasistas y percusionistas concentrarse en su demostración.

Por supuesto que cada quien puede chayar con sus amigos, pero el pedido puntual es dejar a los protagonistas del carnaval desfilar con todo el esplendor de sus trajes coloridos.

Del mismo modo se pide un especial cuidado del parque en su conjunto. Cuidar los espacios verdes, los bancos, los juegos y solo tirar residuos en los cestos y contenedores habilitados.