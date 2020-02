Hay cuatro sospechosos y buscan que la mujer identifique a los atacantes

La mujer violada y cuyo hijo de 4 años fue asesinado el jueves cuando caminaban por una playa de la localidad santacruceña de Puerto Deseado, fue trasladada pasadas las 11 por médicos y autoridades judiciales al juzgado que investiga el caso para ampliar su declaración testimonial. Además, existe la posibilidad de que la víctima participe de una rueda de reconocimiento con los cuatro sospechosos, dos de los cuales estuvieron detenidos.

Las liberaciones fueron dispuestas por el juez de instrucción de esa ciudad, Oldemar Villa, porque habían sido aprehendidos ayer "sin las medidas probatorias ordenadas" y "no se los puede retener más de seis horas" en esa situación, dijo a Télam un vocero de la investigación. No obstante, ambos quedaron bajo vigilancia en sus domicilios hasta que se compruebe si están o no vinculados al expediente.

En tanto, los familiares de la mujer y del niño asesinado a golpes llegaron a Puerto Deseado en horas de la madrugada acompañados por funcionarios municipales de Salta para brindar la ayuda necesaria de contención a la víctima.

El caso provocó gran conmoción en toda la provincia al punto que la gobernadora, Alicia Kirchner, ordenó a las máximas autoridades en materia de seguridad que se pusieran a disposición de la investigación para lograr su esclarecimiento.

El director del Hospital Zonal de Puerto Deseado, donde permanecía internada la mujer, afirmó hoy que la paciente "está fuera de peligro", pero con secuelas psicológicas que prolongarán su estadía en el centro de salud.

“Fue víctima de una agresión sexual”, destacó a Télam Gustavo Morín, y dijo que evoluciona de las lesiones que sufrió durante el ataque, aunque a nivel psicológico continúa “conmocionada” por lo que le pasó.

Morín agregó que la víctima "está estable, bajo asistencia psicológica" y respecto de las lesiones indicó que "tuvo un traumatismo de cráneo, leve, por un golpe en la zona occipital con herida cortante".

"Se le realizaron las tomografías pertinentes, pero no tiene lesión cerebral, más que un corte importante que tuvo en esa zona", indicó. Agregó que "tuvo traumatismos por golpes en el rostro y las manos que no revisten gravedad ni hay riesgo de vida".

"El mayor problema que queda para adelante es su consistencia mental de asimilar este hecho", expresó el médico, al detallar que luego de ingresar, "a la hora y media se le pudo decir que lamentablemente su hijo había fallecido, y ahí quedó internada a cargo del equipo de psicólogos y psiquiatras del hospital".