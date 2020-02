Marchas en Puerto Deseado y Salta tras el horror en la playa

Cientos de vecinos y vecinas marcharon esta tarde por el centro de la localidad santacruceña de Puerto Deseado para pedir justicia por el crimen de un niño de 4 años y de la violación de su madre, quienes fueron atacados cuando caminaban por la playa.

La movilización comenzó a las 18 en la Plaza del Vagón, ubicada en Almirante Brown y San Martín, a metros de la municipalidad de la ciudad y el puerto pesquero, a unos 220 kilómetros de Caleta Olivia.

Los manifestantes mostraron carteles que decían "Basta de Justicia selectiva" y con aplausos reclamaron por el esclarecimiento del crimen del niño y la violación de su madre por parte de dos delincuentes.

Cecilia, quien auxilió a la mujer tras el ataque y participó de la marcha, dijo al canal Todo Noticias que se acercó al lugar para pedir "justicia".

"Estábamos en el autódromo local haciendo tareas de limpieza y ella se acercó hacia nosotros pidiendo auxilio, descalza y toda ensangrentada", relató la vecina, quien añadió que en cinco minutos llegó la policía.

En ese lapso, la víctima les contó lo que había pasado cuando fue a la playa con su hijo y mientras estaba "caminando entre las rocas aparecieron dos tipos que la amenazan con un cuchillo por la espalda".

"La violaron entre las rocas y mientras uno tenía al nene, le mostraba que si ella no se dejaba lo mataban", precisó Cecilia, quien agregó que la víctima les pedía que buscaran al niño porque pensó que lo habían secuestrado.

La mujer aseguró que "no se puede entender como puede pasar una cosa así, en un lugar tan chico y turístico".

"No podemos caminar, no podemos salir a trotar, no podemos disfrutar el lugar", se quejó la vecina, y dijo: "Dejó de ser un pueblo tranquilo, van a tener que tomar medidas".

Por último, la mujer destacó que el intendente de Puerto Deseado, Gustavo González, "se puso esto al hombro y ayudó a esta persona".

Otra vecina mostró un cartel con la foto de las víctimas y que decía "Justicia por M. y su hijito.. que no quede impune, Puerto Deseado se pone de pie", tras lo cual aseguró que "este caso conmovió al pueblo", pero aclaró que hay "varios casos sin resolver".

En Rosario de la Frontera, Salta, donde eran oriundas las víctimas, también hubo movilizaciones por el aberrante caso.

La mujer tiene 45 años y su hijo tenía apenas cuatro.

Según informaron fuentes policiales, el hecho sucedió en la playa Cavendish, en la zona conocida como Cueva de los Leones.