La familia del bebé asesinado vuela a Puerto Deseado y se espera la autopsia

Hoy a las 21:20, la pareja y un hijo de M.M., la mujer violada ayer por la tarde mientras su bebé era asesinado en la zona de Punta Cavendich en Puerto Deseado, aterrizarán en el aeropuerto chubutense de Comodoro Rivadavia para ser trasladados por el intendente de Puerto Deseado hasta la ciudad santacruceña, en un vuelo que comenzó en Salta con una escala en Aeroparque.

En tanto, una hija mayor de M.M., oriunda de Rosario de la Frontera, voló por su cuenta y también se dirige al lugar. El Gobierno de Santa Cruz colaboró con el costo de los pasajes. La víctima estaba en Santa Cruz para visitar a su hijo mayor, un militar destinado al Regimiento de Tanques Nº 9 en la ciudad de Puerto Deseado.

Mientras tanto, M.M. permanece en un hospital con apoyo psicológico, luego de ser asistida por una vecina que logró que fuera trasladada en una ambulancia a un hospital. La mujer dio su relato a los investigadores de la causa, que está a cargo del fiscal Horacio Quinteros, y brindó detalles precisos del aspecto de los dos sospechosos de atacarla. Dos hombres que coinciden con los identikits fueron detenidos en Puerto Deseado y en Caleta Olivia por la Policía provincial, al mismo tiempo que se realizaron allanamientos para encontrar pruebas relacionadas al caso.

Mientras tanto, se esperan los resultados de una de las pericias clave del caso: la autopsia al cuerpo del nene asesinado, que comenzó pasado el mediodía de hoy. El estudio determinará la causa de muerte, que hasta ahora se desconoce, así como diversas lesiones y la existencia de ADN de terceros en el cuerpo.

Ante los investigadores, M.M. relató cómo uno de los agresores tomó a su hijo del cuello y lo apuntó con un cuchillo mientras el otro hombre la violaba antes de golpearla hasta la inconsciencia con una piedra. La vecina que la ayudó y que llamó a una ambulancia tras verla deambulando la encontró con un fuerte sangrado.

Por otro lado, los vecinos de Puerto Deseado convocaron a una marcha a las seis de la tarde de hoy para pedir justicia por el caso. El hallazgo de pruebas en los allanamientos que comenzaron esta tarde determinarán la fuerza de la imputación contra los dos aprehendidos.

En diálogo con el canal TN, la pareja de M.M. contó que pudo dialogar unos minutos con su mujer por teléfono y que está consciente, pero que aún se encuentra en estado de shock por el brutal episodio vivido. “Pude hablar un poquito. Ella no puede hablar y no se puede contener. Lo único que dice es ‘mi bebé, mi bebé’”, dijo. “Estoy muy dolido, no puedo hablar. Todavía estoy bloqueado, para mí esto es un sueño", sostuvo.

La palabra de los testigos

Cecilia, la mujer que encontró a M.M. luego de que fuera violada, contó que junto a su familia vivió una situación realmente de mucho miedo porque “acá nadie anda con armas ni cuchillos” y recordó que la víctima le comentó que los atacantes dijeron: “Matala porque nos vio”.

“Nos encontrábamos en el autódromo haciendo un poco de deportes con mi hermana menor, mi esposo y mi sobrino y cuando terminamos de dar toda la vuelta al circuito vemos a una persona toda ensangrentada entrando al salón de usos múltiples que tiene el lugar”, contó Cecilia.

La víctima ingresó al salón y, según el relato de la mujer, pedía que la ayudaran, por lo que llamaron al número de emergencias 101 y al rato se acercó un patrullero. “Ella nos comentó que vino de Salta a ver a su hijo que trabaja en una maderera y vino acá con su hijo menor de 4 años que luego nos contaron que lo habían asesinado. El hijo la acercó a la costanera, que es un lugar muy rocoso y tiene un paisaje muy hermoso, y dijo que a ella le gustaba porque de donde vino no hay estas bellezas naturales”, comentó Cecilia en diálogo con el canal de noticias TN.

La mujer contó además que ella y su familia se encontraron con la víctima alrededor de las 15:30 de este jueves, por lo que sospecha que ella se habría desmayado tras ser golpeada brutalmente y habría permanecido cerca de una hora desvanecida.

“Ella nos contó que la abordaron dos hombres con un arma blanca, y mientras uno tenía al nene, la metieron a una cueva y abusaron de ella. Ahí debe haber quedado desmayada y dijo que la golpearon para matarla. ‘Matala porque nos vio, matala’, dice que decían (los atacantes), y le pegaron con una piedra, y que después se fueron con el nene y se llevaron el celular”, relató Cecilia.