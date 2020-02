No habrá sesión especial por Martel

La presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero rechazó la sesión especial solicitada por los diputados de la oposición, tanto de Juntos por el Cambio como de Unidad Ciudadana; para convocar al ministro de Seguridad, Hernán Martel, para indagar las "medidas adoptadas por el Ministerio de Seguridad ante la crisis institucional que afecta a a Policía de la Provincia de Catamarca, a partir de la detención de oficiales de alto rango por presuntas vinculaciones con el narcotráfico".

Con el decreto 09 de este año, la titular de la Cámara Baja fundamenta la negativa a la sesión especial. En este sentido, señala que Diputados se encuentra en sesiones extraordinarias por lo que no se pueden tratar que no hayan sido enviadas por el Ejecutivo. Además, señala que las "sesiones especiales" no constituyen un tipo de sesión que pueda darse fuera de las ordinarias.