Ahora Alberto Fernández le pone un freno al aumento de tarifas: “Que nadie se apure”

En menos de 24 horas, el Gobierno dio marcha atrás con la posibilidad de que haya un aumento de tarifas en junio. O al menos, le puso un freno. Fue el propio Alberto Fernández el que este viernes pidió "que nadie se apure" y afirmó que "hoy no está en carpeta" ese incremento.

"Nadie se apure. No sé si en junio vamos a estar en condiciones de aumentar, porque lo que más me preocupa es que unos pícaros dejen de ganar en detrimento de la gente. Todo es estudio de revisión para atrás, y después veremos qué es lo que hay que hacer. Pero lo primero no es ver si va a haber aumento de tarifas. Por lo tanto, hoy no tenemos en carpeta hoy el aumento de tarifas", afirmó.

El mandatario aseguró que “hay que revisar qué es lo que pasó con las tarifas” para saber qué se va a hacer.

“En 2015 el consumo de empresas era bastante más alto que el residencial. Y ahora resulta que las empresas gastan muchísimo menos que los residenciales. Eso significa que ese sistema de tarifas destruyó la industria, paralizó las maquinarias. Por eso se consume tan poco en las industrias, y los habitantes terminaron pagando con creces tarifas de luz y gas”, explicó, en diálogo con radio AM 750.

El jueves, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había anticipado que en "probablemente" en junio se produciría un aumento en las tarifas de los servicios públicos, pero dijo que sería "para los sectores que lo pueden soportar".

"Probablemente sí, pero en los sectores que los pueden soportar. Nosotros hemos cambiado las prioridades de la gestión", respondió Cafiero al ser consultado en radio Metro sobre si en junio habría aumentos.

Sin embargo, Alberto Fernández fue enfático. E incluyó en el análisis al transporte público. "¿Por qué va a haber aumento de transporte si las naftas están congeladas? Voy a cuidar el bolsillo de los argentinos hasta el último minuto que esté acá. Ese es el compromiso que tomé con la gente y lo voy a cumplir", enfatizó.

Durante la extensa entrevista, el mandatario también les envió un mensaje a los gremios, al asegurar que "recomponer el salario real es uno de los objetivos prioritarios" de su administración, aunque pidió "paciencia".

"Tenemos que hacerlo dentro de la fragilidad que tiene la economía y con mucha prudencia", agregó.

En la misma línea, Alberto reconoció que los jubilados que ganan más de la mínima y se quejan por el último aumento "tienen toda la razón".

"Nadie que gane 23 mil pesos es un potentado. Vamos a corregir eso, pero necesitamos tiempo, porque no tenemos recursos. Lo primero que tenemos que resolver son las urgencias. Y lo urgente es que el que gana 16 mil pesos. Para esa gente, lo que hemos hecho es mucho. Además está el tema de los medicamentos, que sí fue para todos. Es un salario indirecto que ayuda mucho. Si un jubilado estaba ganando 25 mil pesos y gastaba 5 mil en medicamentos, ahora le queda 5 mil más en el bolsillo para disponer. No me parecen sumas maravillosas; es poquísimo. Lo que pido es que tengan presente que llevamos 60 días de Gobierno, no 60 años", cerró. (Fuente Clarin)