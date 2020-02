Condenaron a 14 años de cárcel al ex que intentó matar a la madre de sus hijos en El Alto

Dardo Oscar Villareal pasará los próximos cartoce años de vida en el penal de Miraflores, departamento Capayán. Así lo resolvieron ayer, por unanimidad, los jueces del tribunal de la Cámara Penal Nº 3, Dres. Marcelo Soria, Jorge Palacios y Fabricio Gershani Quesada, quienes lo juzgaban por haber intentado dar muerte a su expareja y madre de sus tres hijos, en la localidad de Choya Viejo, departamento El Alto, en noviembre del año 2018.

Si bien en el inicio del plenario el ahora condenado reconoció ante los magistrados haber agredido de una “cachetada y un latigazo” a la víctima, insistió que nunca tuvo intención de matarla ya que “la amaba”. Sin embargo, el testimonio de la víctima, Julia Varela, fue contundente y echó por tierra la versión del imputado, “Me quiso matar. Me puso el lazo como horca en el cuello, me izaba y me bajaba. Luché por una hora y media por mi vida”, fue parte del crudo relato que la víctima recordó ante el estrado.

Alegatos

La última audiencia del juicio inició tal como estaba prevista con los alegatos de las partes. El fiscal Miguel Mauvecin fue el primero en exponer las conclusiones.

Por un lapso de más de una hora, el fiscal trajo literalmente a la sala el testimonio de la víctima y de los demás testigos que declararon durante el debate, a través de los cuales se reconstruyó lo que había pasado aquella noche del 26 de noviembre en la casa de la familia Varela, cuando el imputado llegó borracho.

A modo de ejemplo, Mauvecin resaltó las palabras de las víctimas: “Tenía intención de matarme”, indicando la autoría del hecho a Villareal. En idénticas líneas, recordó que la víctima contó que “la subía y la bajaba con el lazo puesto a su cuello como una horca”, a estas expresiones el fiscal indicó que se podría hasta “hablar de un homicidio por placer”.

También, trajo a colación la declaración del hijo de la mujer e hijastro del imputado, de quien este último “habló muy bien” en el juicio, pero a quien amenazó cuando lo descubrió golpeando a su madre aquella noche que se fuera o también lo mataría a él. Además, el fiscal remarcó que “Villareal siempre tuvo la intención de matarla”.

Asimismo, hizo mención como prueba importante del historial de malos tratos que tiene la víctima, sobre todo el daño colateral que sufrió a raíz de este hecho de violencia que casi le cuesta la vida. “Es muy importante la pericia psicológica. De la misma surge que la víctima sufre un daño psicológico, que está inmersa en un círculo de violencia de la relación que tenía con el imputado”.

Durante su alocución, el fiscal también hizo mención de los otros dos hechos por los que Villareal ocupó el banquillo, “desobediencia judicial” y “resistencia a la autoridad”. Para el Ministerio Público, la autoridad del imputado en estas acusaciones también quedó demostrada.

Por todo ello y resaltando que la violencia de género existió y que era acreditada en el historial de violencia que sufrió la víctima de una relación desigual con el acusado, el fiscal pidió la pena de quince años de prisión para Dardo Villareal por el delito de homicidio doblemente agravado en grado de tentativa, desobediencia judicial y resistencia a la autoridad.

Párrafo aparte le dedicó el representante de los intereses de la sociedad al nuevo hecho conocido en la audiencia del miércoles, reportado por la propia víctima. El intento de abuso sexual del que fue blanco aquella noche del ataque cuando Villareal llegó a su casa, la agredió, le bajó el cierre del pantalón y le rompió la remera mientras la besaba en la boca. El fiscal solicitó que el tribunal remita las actuaciones a la fiscal en turno para que investigue el hecho.

La defensa

A renglón siguiente, se escuchó el alegato de la defensa de Villareal. El defensor oficial, Nolasco Contreras, solicitó la absolución de su asistido y su inmediata libertad, al entender que no había quedado acreditado el intento de homicidio del que se le acusa, refiriendo como prueba importante e independiente el informe médico en el que daba cuenta de que la “vida de la víctima no corrió riesgo”.

“No hay contundencia que nos permita arribar a una conclusión definitiva. Él -por Villareal- puede responder por otros hechos, amenazas, lesiones leves, pero jamás creo que cometeríamos una injusticia si confirmamos lo que dice el fiscal, es decir, la conducta del homicidio en grado de tentativa”. Asimismo, dijo la defensa que, en caso de ser declarado culpable, el tribunal le imparta una pena en relación a los delitos de lesiones leves y amenazas.

Seguidamente, Villareal dio su última palabra y, casi quebrado, le pidió al tribunal que interceda para que una jueza le garantice que sus hijos estarán bien. “Cuando voy a comer, no sé si ellos comen”. Además, pidió perdón a la víctima y volvió a reconocer que agredió a su expareja.

Cerrado el debate, los jueces se retiraron a deliberar el veredicto, que fue dado a conocer poco después del mediodía.

Por unanimidad, los jueces Marcelo Soria, Jorge Palacios y Fabricio Gershani Quesada condenaron a Dardo Villareal por los delitos que venía siendo imputado a la pena de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.