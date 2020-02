Atletas del “Pedro Arias” estarán en el Trail “Huella Diaguita”

Un grupo de atletas de Catamarca, de categorías federativas y máster, correrán el próximo domingo 23 de febrero de la 1ª edición de la competencia “Huella Diaguita”, un Cross Trail en la bella geografía de Tafí del Valle de la provincia de Tucumán, en 3 distancias de 6km, 12km y 21km.

Bajo la denominación de “Team JMZ - Fortaleza Corre” los deportistas pertenecientes a la Asociación Catamarqueña de Atletismo y a la Agrupación de Atletas Veteranos “Pedro Arias” competirán en las pruebas centrales que largarán a las 10 de la mañana del domingo.

Claudio Robledo, Omar Obregón, Martín Molina y Verónica Leiva competirán sobre 12 kilómetros, en tanto Timo Monferrán lo hará a 21 km, en circuitos 100 % de montaña, con senderos técnicos, subidas empinadas, bajadas con piedras y cruces de ríos.

Los atletas partirán mañana hacia la provincia de Tucumán para ya quedar concentrados en la competencia que será linda y dura a la vez. Será en una modalidad que los deportistas de la agrupación están acostumbrados en participar y llegan confiados a lo que será la primera carrera del año para los atletas.

CRONOGRAMA

El Huella Diaguita Cross Trail, en su primera edición, contempla para el sábado 22:

Acreditaciones en Tafí del Valle, club de veraneantes de 15hrs a 19hrs.

El domingo 23, la concentración será en club de veraneantes, con acreditaciones de 7 am a 9.00 am. Largada todas las distancias: 10 am.

Categorías 12k y 21k (caballeros y damas): Hasta 19 años, 20 a 29 años, 30 a 39 años 40 a 49 años y 50 a 59 años.