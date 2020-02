Catorce años para la “Chancha” Villarreal por intentar asesinar a su ex pareja

Así lo resolvió cerca del mediodía y por unanimidad, el Tribunal de la Cámara Penal Nº 3, Dres. integrado por Marcelo Soria, Jorge Palacios y Fabricio Gershani Quesada quienes lo juzgaban y lo condenaron por haber intentado dar muerte a su expareja y madre de sus tres hijos, en la localidad de Choya Viejo, departamento El Alto en noviembre del año 2018.

Si bien, en el inicio del plenario el ahora condenado reconoció ante los magistrados haber agredido de una “cachetada y una latigazo” a la víctima, este insistió que nunca tuvo intención de matarla ya que “la amaba”.

Sin embargo, el testimonio de la víctima Julia Varela fue contundente y echo por tierra la versión del imputado, “Me quizo matar. Me puso el lazo como orca en el cuello, me izaba y me bajaba. Luche por una hora y media por mi vida”, fue parte del crudo relato que la víctima recordó ante el estrado.

El condenado, Dardo Oscar Villareal ya fue derivado el Penal de Miraflores