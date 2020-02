Corte de ruta en Antofagasta de la Sierra en rechazo del Acueducto Río Los Patos

Desde la madrugada de hoy jueves, integrantes de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y vecinos de Antofagasta de la Sierra realizan un corte selectivo sobre la Ruta Provincial Nº43 a 4 km de la Villa de Antofagasta.

La Comunidad Indígena de Antofagasta realizó dos acciones legales para solicitar se suspendan todae las obras en el Acueducto Los Patos.

La primera fue presentada hace dos semanas en el Juzgado de Minas a cargo del Dr. Raúl Cerda acompañada por más de 50 firmas, y la segunda, fue ayer en el Ministerio de Minería a cargo del ministro Rodolfo Micone, avalada con más de 150 firmas de antofagasteños.

Las personas que sostienen el corte, manifestaron que hasta no obtener una respuesta contundente no levantaran el mismo. Ellos indican “puesto que tanto el gobernador Jalil como el ministro Micone se habían comprometido a no iniciar el acueducto y sin embargo faltaron a su palabra y lo iniciaron de manera Ilegal sin realizar las Audiencias Públicas obligatorias por ley y derecho”.