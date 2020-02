“Me puso un lazo en forma de horca en el cuello, me izaba y me bajaba, me quería matar”

“Luché por casi una hora y media para que no me matara. Me decía que si no era de él, no iba a ser de nadie” fue parte del crudo relato que en la audiencia de ayer la víctima, de apellido Varela, expareja y madre de tres hijos de Villareal, contó ante el tribunal de la Cámara Penal Nº 3 en la continuidad del juicio oral y público que tiene sentado en el banquillo de los acusados a su ex, por intentar matarla.

Abierta la audiencia, la segunda del plenario, la mujer, quien viajó desde Recreo, donde vive actualmente por miedo a las replesalias de la familia de Villareal, se sentó ante el estrado y relató por varios minutos la tormentosa relación que vivió junto al imputado durante diez años.

Si bien siempre tuvieron inconvenientes en la pareja, nunca antes del día del hecho, aseguró la testigo, el hombre la había golpeado. “Me amenazaba y me agredía verbalmente, pero nunca me había pegado. Lo amaba como mujer, por eso no lo dejaba. Además, tengo cinco hijos, de dos él no es su padre y no tenía dónde estar, no podía andar de casa en casa con mis hijos, era consciente de eso. Por eso, muchas veces para evitar discusiones, me iba a la casa de un familiar a comer, porque no nos daba ni para la comida”, expresó.

Al momento de referirse a aquella noche del 25 de noviembre del 2018 -fecha del hecho por el que es juzgado Villareal- la víctima recordó que su ex ya no estaba viviendo en la casa donde convivía junto a sus cinco hijos, todos menores de edad, y que llegó borracho, violando una orden de restricción de acercamiento dictada por el Juzgado de Familia y se metió a su habitación, donde ella dormía.

“Me bajó el cierre del pantalón y me rompió la remera. Me decía que algo tenía que hacer conmigo, yo le decía que no me haga nada. Me besaba en la boca y lo escupí, fue cuando me pegó y me lastimó el labio. Después, me llegó hasta la puerta donde había puesto un lazo en forma de horca y me lo puso alrededor del cuello. Me izaba y me bajaba, me quería matar” recordó la mujer, quien no soportó más y se quebró. A preguntas de las partes, la mujer dijo que esa noche vio que Villareal tenía intención de matarla. “Me iba a matar, si la Policía no llegaba, él me mataba. Cuando me izaba con el lazo en mi cuello, me decía que me tenía que matar. Como podía, ponía la mano para poder tener aire. Luché por casi una hora y media para que no me matara” resaltó. Además, recordó que si bien esa fue la primera vez en la que su ex le pegó de esa manera, ya lo había denunciado otras sietes veces anteriores. “En la Subcomisaría de Colonia de Achalco, solo me tomaban exposiciones, me decían que para denunciarlo tenía que viajar acá a la Capital. Iba con golpes en la cara y solo me tomaban exposiciones. Una vez que pude juntar plata, me vine a la Capital y lo denuncié, me dijeron que lo iban a “sacar” de mi casa, pero la Policía de allá nunca lo encontraba para notificarlo. Aunque siempre iban a mi domicilio para saber si él había regresado”, continuó su relato la víctima.

En relación a la denuncia que desencadenó en el juicio, Varela recordó que días después de que sufriera el ataque, los abogados de Villareal, nombrando a la Dra. Barrientos -Silvia- se comunicó con ella. “Me dijo que me darían el salario de mis hijos que estaba cobrando él si yo cambiaba mi declaración. Si mentía por él”.

Finalmente, antes de concluir la declaración, uno de los jueces del tribunal le preguntó a la mujer si era su deseo que la Justicia investigue el intento de abuso sexual que sufrió aquella noche por Villareal, cuando la golpeó e intentó quitarle la vida.

Costernada por el doloroso recuerdo, la víctima guardó silencio algunos segundos para luego responder, tímidamente, que sí. Que sí quería que se investigue el abuso sexual, por lo que, seguramente, una vez concluido el debate con el dictado de sentencia, el Tribunal remitirá el expediente a la Fiscalía para que se abra la investigación por delito de instancia privada en contra de Villareal, quien podría volver a ocupar el banquillo por esta nueva acusación.

Luego de la incorporación del material probatorio al plenario, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio para hoy a las 10.00 de la mañana, cuando se escucharán los alegatos y posiblemente se dicte la sentencia.