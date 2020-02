Cámara Penal N° 3: Declaró el imputado y reconoció haber agredido físicamente a su expareja

Ayer, dio inicio en la Cámara Penal Nº 3, el juicio en contra de Dardo Oscar Villareal, quien debe responder por el homicidio doblemente calificado, por ser cometido contra una persona con quien mantiene una relación de pareja y a una mujer, mediando violencia de género, en grado de tentativa, desobediencia judicial y resistencia a la autoridad, todo en concurso real. En la primera audiencia, el imputado declaró y negó haber intentado matar a su expareja, aun cuando reconoció haberla agredido físicamente esa noche. Hoy, declarará la víctima, a quien desde el tribunal se ordenó hacer comparecer por la fuerza pública si no asistía por sus propios medios.

Abierta la audiencia, el imputado, quien cuenta con la asistencia del defensor oficial, Nolasco Contreras, se sentó ante el estrado y declaró por primera vez desde que ocurrió el hecho en noviembre de 2018. Cabe señalar, que durante la investigación penal preparatoria, Villareal guardó silencio.

A líneas generales, Villareal reconoció haber agredido físicamente a su expareja, pero negó haber tenido la intención de acabar con su vida.

“Jamás le haría daño. Es la mujer que amo. Es la madre de mis hijos. Yo solo quería que se fuera de mi casa y me dejara a mis hijos para yo cuidarlos. Ella me engañó tres veces y esa noche no lo soporte más. La empuje, le di una cachetada y, luego, me saqué el cinto y le pegué en la espalda porque no me dejaba sacar mis cosas. Me quería ir de mi casa porque le escuche los audios que se enviaba con su otra pareja”, fue parte de lo que ayer, en el inicio del debate oral y público, relató Dardo Oscar Villareal.

Sentado ante los jueces del tribunal, Dres. Marcelo Soria, Jorge Palacios y Fabricio Gershani Quesada, el hombre, quien dijo ser analfabeto y estar desde que se encuentra preso hace poco más de un año en el penal de Miraflores aprendiendo a escribir y leer, ya que manifestó: “A mí nunca me hicieron conocer nada de que yo no podía estar en mi casa. Recién esa noche que la policía me arrestó en la casa porque ella los llamó cuando yo me quería ir, me hicieron firmar algo, pero no sabía qué era porque no sé leer ni escribir” expresó el imputado.

En otro pasaje de su declaración y en respuestas a preguntas de las partes, Villareal reconoció una y otra vez que agredió a su expareja. “Le di una cachetada y le pegué un latigazo con el cinto porque no me dejaba sacar mis cosas, pero nada más”, insistió. Aun cuando no hizo mención a las lesiones que presentaba la víctima en el cuello, las cuales, luego, fueron confirmadas por el médico legista.

Testigos

El debate siguió luego con la ronda de testigos. El médico legista, Vega Ramírez, fue el primero en sentarse ante el estrado. Tal como lo plasmó en su informe médico elevado a la Justicia, el profesional de la salud recordó en la sala que la mujer presentaba hematomas en distintas partes del cuerpo, como así también pequeñas sujeciones (es decir, microhemorragias) en el cuello, las que refirió pueden haberse originado por golpes o presión.

Seguidamente y a preguntas de una de las partes, el testigo aseveró: “De acuerdo al informe médico que elaboré, no existió riesgo de muerte de la víctima”.

Cuarto intermedio

Luego de un cuarto intermedio, el debate se reanudó con la declaración de más testigos, entre ellos, el policía que acudió a la casa de la mujer y arrestó al imputado. En su testimonio, el uniformado respondió a preguntas del tribunal que a Dardo Villareal lo había visto el día anterior al hecho en la comisaría, donde concurrió para ser notificado de la restricción de acercamiento a la víctima. Finalmente, el tribunal resolvió dar por finalizada la primera audiencia y pasar a un cuarto intermedio hasta hoy, miércoles a las 8:30, donde se espera escuchar la declaración de la víctima.