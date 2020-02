ATE rechaza la idea de las cooperativas, pero se esperanza con la reapertura del diálogo

Tal como lo publicó LA UNION en su edición de ayer, la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, se refirió al conflicto por el que atraviesa el Municipio, luego de cesantear a 40 trabajadores y no renovarles los contratos de trabajo a más de una centena de personas. En ese marco, la jefa comunal dijo que una “solución posible” que pensó el Municipio es conformar cooperativas de trabajo para incluir a los trabajadores dados de baja, pero desde la “Asociación de Trabajadores del Estado” (ATE) rechazaron esa posibilidad.

En diálogo con este medio, el delegado de ATE en Valle Viejo, Rubén Luna -quien cumplirá hoy tres días en huelga de hambre-, cuestionó que la conformación de las cooperativas sea una solución para los empleados cesanteados, aunque se mostró esperanzado de que haya una reapertura del diálogo entre el Ejecutivo y el gremio.

De acuerdo al gremialista, el acuerdo alcanzado ayer por los concejales del oficialismo y de la oposición para ratificar el presupuesto del Concejo Deliberante, que fue vetado por Zenteno “es una buena instancia de diálogo y uno se ilusiona con que puede haber una pequeña intención de diálogo que hace falta en este momento”.

En ese mismo sentido, destacó que la intendenta se haya expresado ante la prensa respecto del conflicto, “lo que no había hecho durante todo este tiempo y eso también deja cierta ilusión de que vaya a haber un camino de diálogo porque ella nunca habló de esta cuestión de cooperativas”.

De todas manera, Luna aclaró que si bien están dispuestos a sentarse en una mesa de diálogo con el Ejecutivo, lo cierto es que “lógicamente, no vamos a acceder a lo que pretende su gabinete porque hay gente que no va a dejar su planta permanente para pasar a una cooperativa y más que todo en este país, con una economía tan difícil que uno no sabe hasta uno puede llegar con algo así. La gente no accedería a eso y mucho menos nosotros que los representamos”.

El sindicalista añadió que dialogar sobre la conformación de cooperativas “sería volver el tiempo atrás porque ya se habló en su momento en la Dirección de Inspección Laboral sobre esa posibilidad, pero no tiene cabida cuando hay personas que tienen su planta firme”.

Respecto de aquellas personas a las que no se les renovó los contratos de trabajo en la gestión de Zenteno, Luna sostuvo que para ellos plantean otra solución como sumarlos a los programas sociales de Nación “que tienen obra social, aportes jubilatorios, que tienen ingresos de aproximadamente 17 mil pesos y la persona que está al frente de eso es la exintendenta Natalia Soria”.