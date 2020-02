Casi 30 agrupaciones desfilarán en el Carnaval Catucho

Murgas, batucadas, comparsas tradicionales, caporales y otras agrupaciones tradicionales del carnaval serán parte del gran Carnaval Catucho que tendrá lugar el lunes 24 de febrero desde el mediodía en el Parque Adán Quiroga.

En total 28 agrupaciones con un total de más de 1.200 integrantes de distintos puntos de la provincia se inscribieron para sumarse a esta celebración de la alegría que tendrá como escenario el Parque Adán Quiroga, y que permitirá disfrutar de la diversidad de las manifestaciones ligadas al carnaval, desde las más ancestrales a otras vinculadas a expresiones más contemporáneas.

Habrá murgas y comparsas de Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Bañado de Obanta, Capayán, La Puerta, Paclín, Puerta de San José, Pomán, Mutquín y Santa María, confirmaron desde la organización, a cargo de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura y Turismo, en coordinación con la Municipalidad de la Capital.

El Carnaval Catucho arrancará al mediodía con un sector gastronómico con food trucks y feria artesanal. Seguirá con el desfile de murgas, comparsas y batucadas y cerrará con un escenario bien festivalero que contará con las actuaciones de Los Sapitos For Ever, Play After, Carafea y la banda jujeña Llokallas.

Este año, como innovación, habrá premios para las agrupaciones que más se destaquen en su performance, como una forma también de valorar y estimular el trabajo cultural y social que realizan a lo largo de todo el año y, sobre todo, en tiempos de carnaval.

Un jurado integrado por especialistas en los distintos lenguajes artísticos que intervienen en el carnaval será el encargado de elegir a la mejor murga y/o batucada ($15 mil en premio), mejor agrupación tradicional ($15 mil) y mejor comparsa ($20 mil).