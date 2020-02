Susana Zenteno dijo que se “reincorporará” a los cesanteados, pero en cooperativas

La intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, se refirió al fuerte conflicto por el que atraviesa su gestión municipal que mantiene un duro enfrentamiento con la Asociación de Trabajadores del Estado y los trabajadores que fueron cesanteados o que no recibieron la renovación de sus contratos con la comuna.

A la salida de Casa de Gobierno, la jefa comunal dialogó con la prensa y expresó que la situación por la que atraviesan las personas que fueron dadas de baja “me pone triste”, pero reiteró que su gobierno está buscando “una solución posible porque yo no puedo estar por afuera de la ley”, en alusión al argumento dado por el Municipio para despedir a aquellos trabajadores que habían obtenido la planta permanente en la última etapa de la gestión de Gustavo Jalile y que no cumplirían con los requisitos legales.

“A mí me pone muy triste esta situación, es muy triste ver a las familias que han sido usadas por políticos irresponsables. Siempre hablo con las familias porque una los encuentra o me van a visitar y les explico la situación y ellos la entienden”, manifestó Zenteno ante la consulta de cómo estaba viviendo el conflicto.

En esa línea, lanzó fuertes críticas a Jalile, pero sin mencionarlo: “La verdad, que actuaron de una manera irresponsable y con una falta de humanidad porque la gente que ha sido empleada, sabiendo que no se podían mantener, renunciaron a la asignación universal por hijo y esa asignación trae aparejado hoy la tarjeta alimentaria y tarjeta de librería. Eso me preocupa mucho porque eso demora dos meses en volver a reactivarse”.

Sin embargo, la intendenta dijo que desde el municipio “venimos trabajando para armar cooperativas de trabajo. Ese trabajo que los vecinos van a hacer y que van a poder ser reincorporados por medio de las cooperativas, les va a brindar libertad, porque no podes depender de la persona que te dio trabajo y deberte por siempre a alguien”.

Además, añadió que la Municipalidad también viene estudiando la forma de dar un contención por medio de la obra social, aunque no dio mayores detalles.

Por otra parte, se refirió a su relación con los representantes de ATE, que fue el único gremio que agrupó a los extrabajadores y que organizó las manifestaciones que se realizan desde hace más de un mes para pedir las reincoporaciones. En ese sentido, aseguró que la gestión municipal está en permanente contacto con el gremio, pero que “en medio del conflicto, siempre los mensajes son malos o no llegan enteros”.

Por último, volvió a insistir en la imposibilidad de realizar las reincorporaciones solicitadas por ATE. “Siempre estamos trabajando dedicados a dar una solución, pero una solución posible. Yo no puedo estar fuera de la ley, nadie me puede exigir a hacer lo que no debo hacer. El pueblo de Valle Viejo me eligió para que hagamos las cosas bien y eso es lo que vamos a hacer”.