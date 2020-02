La Fiscalía imputó instigación al suicidio a Bruno Saragusti por la muerte de “Majo”

A casi un mes de cumplirse el primer aniversario del suicidio de la joven María Jose Gilbert (a) “Majo”, ocurrido el ocho de marzo de 2019, que desencadenó en una denuncia penal por parte de sus familiares y la Justicia detuvo a su exnovio, Bruno Saragusti, la causa judicial sumó ayer un nuevo capítulo.

Finalmente, los fiscales Miriam López y Hugo Costilla reunieron los elementos necesarios e imputaron a Saragusti de undécimo primer hecho instigación al suicidio. Cabe señalar, que Bruno está privado de la libertad en el penal de Miraflores desde el año pasado, imputado por los hechos tales como hurto, abuso sexual simple y ocho hechos de violencia contra sus exparejas en contexto de género.

Voceros de la causa informaron a LA UNION, que en la mañana de ayer, Saragusti fue llevado a la fiscalía de calle Junín al 600, donde en una declaración contó su versión por más de dos horas y media. Acompañado de, por ese entonces su abogado defensor, Fernando Contreras, Saragusti negó el hecho, trascendiendo de que los testimonios de las personas de quienes los fiscales se habrían valido para tomar “párrafos” de sus dichos e imputarlo no eran conocidos cuando él y Majo tenían una relación. “Son interpretaciones parciales de testimonios brindados por otras personas en la instrucción que no llegan a acreditarse las circunstancias e insisto en párrafos o renglones de la declaración de cinco testigos. En su mayoría, no tuvieron contacto con Bruno y lo único que sí se relacionaron fueron en parejas anteriores. El miércoles se abstuvo porque era un hecho confuso y largo. Se pidió ampliación de denuncia y fue hoy donde aclaró y demostró que es totalmente ajeno al hecho. Una vez producida la indagatoria y conversando con él surgieron notables diferencias porque él quería declarar en ciertas circunstancias y yo consideraba que no eran necesarias, por lo que luego de la indagatoria, renuncié a la defensa técnica”.

“Son interpretaciones parciales de testimonios brindados por otras personas en la instrucción que no llegan a acreditar las circunstancias” indicó el doctor Contreras, al ser consultado por este diario agregando “Insisto. Son párrafos o renglones de la declaración de cuatro o cinco testigos. En su mayoría, no tuvieron contacto con Bruno y los únicos que sí se relacionaron fueron en parejas anteriores”.

El letrado comentó también que “El miércoles de la semana pasada, fuimos notificados de esta nueva imputación ‘instigación al suicidio’ y, por la hora, se abstuvo de declarar porque era un hecho confuso y largo. Se pidió ampliación de denuncia y fue hoy -por ayer- donde aclaró y demostró que es totalmente ajeno al hecho”.

Sin embargo, concluida la audiencia, Bruno Saragusti se quedó sin abogado. “Una vez producida la indagatoria y conversando con él surgieron notables diferencias porque él quería declarar en ciertas circunstancias y yo consideraba que no eran necesarias. Por lo que, luego de la indagatoria, renuncié a la defensa técnica”, refirió el Dr. Contreras.

Por otro lado, las mismas fuentes judiciales consultadas indicaron que, una vez concluida la audiencia de indagatoria, Bruno Saragusti fue nuevamente llevado al penal de Miraflores, donde espera ser juzgado.

Saragusti fue denunciado por familiares de Majo, luego de que ellos hallaran su cuerpo ahorcado en el departamento. Si bien ya la joven no estaba en una relación con Saragusti, en su computadora dejó varios mensajes donde relataba el maltrato y la violencia física y psicológica de la que era víctima por parte del imputado. Si bien la Justicia intervino de inmediato y detuvo a Saragusti en el mes de abril del año pasado por hechos de violencia, abuso sexual y hurto simple, diez en total, no pudo sino recién hasta la semana pasada imputarle el delito de instigación al suicidio, lo que sus familiares denunciaban desde el inicio de la causa.