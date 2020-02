Laguna Victoria: el propietario recibió una propuesta de compra del emprendimiento

El conflicto generado en torno al espacio turístico de la laguna en Fray Mamerto Esquiú ya cumplió un mes y aún se debate entre completar la documentación faltante o escuchar una propuesta de compra del emprendimiento. En diálogo con un medio radial, Carlos Segura, propietario de la “Laguna Victoria” comentó que está trabajando para completar la documentación que logre la habilitación “para poder seguir trabajando”.

Mientras cumplimenta la presentación ante la comuna del borrador del plano, que era uno de los requerimientos por los que se lo clausuró, señaló Segura que una empresa pretende adquirir su proyecto. En este punto, dijo que no tiene claro una definición e indicó “es gente de gente de una multinacional, pero es algo que me da mucho que pensar, y me dolería tener que hacer una cosa así. A la laguna yo la hice con un propósito hacia Catamarca, para que las familias y toda clase de gente puedan ir”.

El empresario dijo estar abocado a cumplir con todos los pasos que se le marcaron hace treinta días y que llevó a que el espacio recreativo sea clausurado. Recordemos que no contaba con planos ni inscripción en AFIP y, además, se le requería medidas de seguridad y mayor cantidad de baños. El cierre provocó gran revuelo en la comunidad quienes, por un lado, lo defendían y otros, que sostenían que era necesario que los pasos se cumplan, como los hacen todos los emprendimientos del departamento.

Planos y empleados

Hoy, Segura comentó que estuvo en la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú para continuar avanzando con el plano. “Acabo de venir del municipio y ya se hizo la presentación del borrador de los planos para las correcciones”. Estos ya tendrían las especificaciones correspondientes de Bomberos y ahora se aguarda para que los trámites avancen y se obtenga la habilitación parcial.

Otro trámite aparte es el de la inscripción en AFIP y aunque en otras entrevistas había indicado que esto no se había hecho por estar pendiente la resolución de un juicio sucesorio, esta vez Segura dijo: “siempre estuve inscripto”.

Las expectativas por una pronta definición al polémico tema genera ansiedad en el emprendedor, quien cuenta los fines de semana que pasaron y por los que no tuvo ingresos. “Acabo de presentar una nota para que, de última, se dé una habilitación provisoria hasta que se termine de ejecutar los planos y lo demás”, comentó, mientras dice que recibe consultas de clientes sobre cuándo estará de regreso la laguna.

Segura no solo debe estar pendiente de los trámites que la comuna le reclamó durante dos años, sino también de sus empleados, quienes aguardan novedad y volver a tener sus haberes. “Necesitamos trabajar. Cada plano tiene su costo y hay que pagar un montón de cosas y, si no trabajamos, es imposible. Por eso estamos pidiendo que se nos haga una habilitación para poder seguir”, agregó Carlos Segura.