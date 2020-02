Messi se transformó en el primer argentino en ganar el “Oscar del deporte”

El futbolista argentino Lionel Messi, de 32 años, fue reconocido con el Premio Laureus 2020 al mejor deportista masculino del año, galardón que compartió con Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, tras quedar ambos igualados en las votaciones en la gala celebrada en Berlín, Alemania.

El atacante no estuvo presente en la gala, pero se mostró honrado por el reconocimiento en un video que fue exhibido en la gala del llamado “Oscar del deporte” desarrollada en el teatro Verti Music Hall: “Pido perdón por no haber podido estar presente. Me hacía mucha ilusión poder estar por lo que significa y quiero enviar este mensaje para agradecer a la Academia por haberme entregado este reconocimiento. Es un premio muy importante y me siento especialmente honrado por ser el primero en ganarlo en un deporte de grupo”.

“Es un placer enorme ser parte de esta entrega. Quiero agradecer a mis compañeros, mi familia; a la gente que me sigue, que gracias a ellos son estos reconocimientos a nivel individual. Quiero mandarles un abrazo grande a todos y ojalá podamos vernos en algún momento”, cerró su mensaje el último ganador de los premios The Best y el Balón de Oro por su rendimiento en la temporada pasada.

Los premios Laureus se entregan desde el año 2000 y los galardonados son escogidos por un grupo de 69 ex deportistas que forman parte de la Academia, entre los que se encuentran Franz Beckenbauer, Boris Becker, Nadia Comaneci, Martina Navratilova, Yao Ming, Hugo Porta y Jack Nicklaus, entre otros.

Además de Messi y Hamilton, la gimnasta Simone Biles fue ungida como “mejor deportista internacional femenina del año” y la selección de básquet de España (que superó a Argentina en la final del Mundial) fue premiada en el rubro “logro excepcional”.

Los tenistas Roger Federer y Novak Djokovic y el velocista Usain Bolt son los máximos ganadores en el rubro masculino, con cuatro premios cada uno. Los siguen Michael Schumacher y Tiger Woods, con dos cada uno.