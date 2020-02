La madre de Fernando, sobre las familias de los rugbiers: “Que no se molesten en llamarme”

Graciela Sosa, madre del joven Fernando Báez Sosa, asesinado el 18 de enero en Villa Gesell, habló en Aire de Noticias, por Radio Mitre.

Ante la consulta sobre la posibilidad de hablar con los familiares de los rugbiers, Graciela Sosa indicó: “Me destrozaron la vida, no tengo por que hablar con ellos”.

“¿De qué hablaría con la familia? No tengo sentimientos hacia ellos. No hace falta. Que no se molesten en llamarme. No tengo sentimientos hacia ellos. Le destrozaron la vida, y mi vida ya prácticamente no tiene sentido. No sabes lo triste que es levantarte y ver la cama de tu hijo y que ya no esté ahí”, indicó Graciela Sosa, la madre del joven asesinado.

Convocatoria frente al Congreso

El matrimonio Báez Sosa convocó a todos los que lo deseen a reunirse el próximo martes 18 de febrero a las 18 hs. en la puerta del Congreso de la Nación. El anuncio se realizó el pasado 11 de febrero y Graciela leyó un texto ante la prensa: “La violencia es un flagelo que arrasa y destruye sin distinción alguna. No hay religión, clase social, nacionalidad, raza o edad que la frene. Por eso queremos decir ‘Basta de violencia’ con energía y decisión para que se escuche en cada rincón de la Argentina”.

“Queremos decir basta de violencia. Por ese motivo, el martes 18 de febrero a las 18 horas vamos a pedir justicia por Fernando, y por todas las víctimas de violencia. Nos convocaremos en el Congreso de la Nación. Me gustaría que vaya mucha gente para acompañarme, ellos me dan la fuerza para seguir luchando para que se haga justicia. Yo estoy destrozada en vida, ya nada es igual para nosotros”, manifestó Graciela Sosa en Aire de Noticias.