Un hombre murió ahogado en el Dique Las Pirquitas

Un hombre de 57 años de edad murió esta tarde ahogado en el espejo de agua del Dique Las Pirquitas, en el trayecto que atraviesa la localidad de Isla Larga, en el departamento Ambato.

Fuentes policiales informaron que alrededor de las 17:30 un llamado telefónico alertó a los efectivos de la sub comisaria de La Puerta que un hombre había caído al espejo de agua y no había vuelto a salir a la superficie.

De inmediato loa efectivos se dirigieron al lugar donde la llegar trabajaron junto a los bomberos y rescataron el cuerpo del hombre, a quien identificaron como Jorge Eduardo Acesol ya sin vida en la cola del dique.

Por disposición del discal en turno, Dr. Yonathan Feltizstina el personal a cargo del procedimiento trasladó el cuerpo del infortunado hombre a la morgue para que sea examinado por el médico legista y determine la causal del deceso.

En cuanto al hecho fatal, ocasionales testigos indicaron a la policía que la víctima habría concurrido al lugar horas antes junto a una mujer, de quien no trascendieron sus datos personales. En un momento determinado y en circunstancias no del todo clara aún para los investigadores, a la mujer se le habría caído una pertenencia al agua. Asesol, seguidamente se arrojó al agua en busca de dicha pertenecía y no volvió a ser visto por la mujer que lo acompañaba. Como el hombre no salía a la superficie la mujer se preocupó y llamó a la policía mientras buscaba en la zona junto a otros presentes a la víctima, cuyo cuerpo divisaron minutos después flotando ya sin vida en la cola del dique.