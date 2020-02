Maradona: "Que no se le ocurra al presidente de Gimnasia echarme, porque lo echo yo a él"

El director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona, aseguró que su equipo es "el que más mala suerte tiene" en la Superliga, tras perder esta noche en Rosario ante Central, 1-0 por la vigésima fecha, y hundirse en los promedios.

"Enfrentamos a un equipo débil que juega al pelotazo y que nos ganó con una pelota que les quedó en el área. Nosotros debemos ser el equipo con más mala suerte del campeonato", dijo Diego en declaraciones a Fox Sports.

Maradona fue silbado por la mayoría de los hinchas "canallas" por su fugaz paso por Newell's y, sobre todo, por sus declaraciones en un video, pero también hubo plateístas mayores que lo aplaudieron cuando volvió para jugar el segundo tiempo.

Y en el final, cuando Diego se paró brevemente a hablar con la televisión en el campo de juego, fue despedido por el estadio con el clásico cántico "Sos igualito a Ñewell`s Old Boys".

Luego, en conferencia de prensa, Maradona opinó sobre el desarrollo del partido que el equipo ?no coordinó lo realizado en la semana, (Matías) Pérez García y (Brahian) Alemán no se entendieron y de ese modo no pudo hacerle daño al rival". "Central no nos llevó por delante. Estoy muy dolido, le dimos más la pelota al rival que al compañero", completó el astro.

Y advirtió: "Qué no se le ocurra al presidente de Gimnasia echarme. Si me echa, lo echo yo a él. Quiero renovar, quiero estar con mis muchachos", concluyó.