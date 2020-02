Brad Pitt se retira de la actuación por tiempo indefinido

El actor de 56 años quiere alejarse de las cámaras precisamente ahora. Así lo habría manifestado en la fiesta de Vanity Fair, donde se lo escuchó decir que “es momento de desaparecer por un tiempo”. Esa declaración no provoca tanta sorpresa, ya que el mismo actor dijo anteriormente, en una entrevista para Good Morning America, que le gustaría tomarse un tiempo, aunque no precisó cuánto. “He hecho esto por 30 años y he conocido gente fabulosa en el camino y siento una responsabilidad con ese amor, es divertido, es una aventura, pero… Ahora realmente creo que es momento de desaparecer un rato y regresar a hacer cosas”, dijo en esa ocasión. Algunos creen que esa decisión puede estar vinculada a su deseo de mejorar la relación con los hijos que tuvo con Angelina Jolie y poner un poco más de orden en su parte emocional.