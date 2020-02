Luis D'Elía: "Florencia Kirchner va a tener que elegir entre la cárcel o el exilio en Cuba"

El detenido piquetero kirchnerista Luis D'Elía arremetió esta tarde contra el gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Habló de cinismos, traiciones, presos políticos y aseguró que está preocupado por el futuro de la hija de Cristina Kirchner, que "va a tener que elegir entre la cárcel o el exilio en Cuba", según el piquetero.

A través de su cuenta de Twitter, el referente del Partido MILES, que está detenido en el penal de Ezeiza, hizo un punteo y análisis del flamante gobierno, al que consideró que no representa los valores del kirchnerismo que él defiende.

"Todo el pueblo argentino sabe perfectamente que desde siempre me jugué la vida y la libertad por Néstor y Cristina, convenga o no convenga", arrancó en el primer mensaje, y agregó: "Nunca fui en una lista de candidatos. No permitieron que el Partido MILES formara el Frente de Todos".

Luego aseguró: "No permitieron que ningún compañero de la FTV-MILES ocupe un lugar en la gestión de gobierno. La unidad política del Frente de Todos se hizo en desmedro de la historia, de la coherencia, la consecuencia y el dolor de 'los leales'".

"Impusieron la prepotencia, el cinismo, el egoísmo y la avaricia de los 'traidores'", remarcó el líder social y luego apuntó contra la situación judicial de la hija de la vicepresidenta: "En mi celda miro por la reja y siento angustia y preocupación por Florencia Kirchner, que va a tener que elegir en los próximos días de manera injusta entre la cárcel o el exilio en Cuba".

Después analizó las primeras medidas del gobierno de Alberto Fernández: "Cuando miro el rumbo general de la política, tengo la sensación de que van a intentar poner en un tiempo no muy lejano, a Sergio Massa como jefe de gabinete y a Carlos Melconian como Ministro de Economía".

Sobre el final, habló de su presente: "Hoy estoy en la cárcel de Ezeiza por orden del gobierno de Estados Unidos (cable 1222 de WikiLeaks), tengo 3 bypass y soy diabético insulino dependiente".

"Probablemente muera en prisión con la convicción absoluta de haberlo dado todo de mi por construir 'una patria para todos'. Confío plenamente en la conducción política de Cristina y le mando desde mi celda un abrazo militante y fraternal", dijo en el último mensaje, que concluyó con la frase: "Libertad a todos los presos políticos".