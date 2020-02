El desarreglado look de Justin Bieber que compararon con Don Ramón

Justin Bieber no es justamente un modelo a seguir en cuanto a moda, ya que constantemente aparece un poco descuidado. Sin embargo, en esta ocasión, se viralizó una imagen donde se ve viejo y muy delgado, por lo que rápidamente en las redes sociales comenzaron a compararlo con Don Ramón, el personaje de la serie mexicana El Chavo del 8.

Con bigote, pelo alborotado y un buzo, el cantante canadiense caminaba entre la gente cuando llamó la atención de los presentes y también en las redes sociales.

De inmediato, los comentarios empezaron a llegar y claro, los fans salieron a defender a Justin, aunque seguro también se divirtieron un rato, ya que tiene un parecido al célebre actor mexicano.

A lo largo de su carrera, Bieber padeció enfermedades como su adicción a sustancias tóxicas, por lo que a pesar de tener 25 años se ve ya muy avejentado. Incluso, algunos se animaron a indicar que en sus tiempos Don Ramón lucía mejor que él.

Algunos de los memes que crearon con la imagen de Justin Bieber y Don Ramón

Justin Bieber confesó que su adicción a las drogas comenzó a los 13 años

“La primera vez que fumé marihuana fue en mi patio trasero, me drogué”, contó el artista canadiense en su documental Justin Bieber: Seasons, que se emite en Youtube. Y agregó: “Me di cuenta de que me gustaba mucho la marihuana. Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar hierba, y me aficioné. Era una vía de escape para mí. Era joven”.