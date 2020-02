La Provincia anticipó a los gremios que seguirá la pauta salarial de la Nación

Ayer, el Gobierno provincial se reunió con los distintos gremios locales y les transmitió que adoptará la pauta salarial que fije la Nación en el contexto de crisis y de renegociación de la deuda externa heredada de la gestión macrista.

En la reunión, encabezada por los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno, y de Hacienda y Finanzas, Sebastián Véliz, se le pidió a los gremios “un compás de espera” de aproximadamente un mes hasta tanto se coordine con la Nación las pautas para fijar los aumentos salariales, “con la consigna clara de que la variable de ajustes necesarios no sean los trabajadores”.

Se recordó que si bien en Catamarca no hubo situaciones límites como en distritos vecinos que no pudieron afrontar el pago de sueldos, por ejemplo, la provincia no escapa al contexto nacional y la merma del flujo de la coparticipación que sigue en caída.

En ese marco, se destacó que Catamarca está ordenada y equilibrada y que en enero se terminó de pagar el 2 % último del ajuste por inflación, también denominada “cláusula gatillo”, que significó un aumento salarial de casi el 54 % anual para los trabajadores del Estado catamarqueño.

Sin cláusula gatillo

En diálogo con la prensa, el ministro Véliz indicó que es clave para definir los incrementos salariales, lo que ocurrirá con la renegociación de la deuda externa por parte del Gobierno nacional con los acreedores. “Una vez que se la negocie, hay que ver en qué términos y cómo va a fectar a la economía porque hay que ver cuánto hay que pagar de capital de la deuda y si no se va a pagar capital, esos fondos se van a destinar a la economía nacional que puede reactivar más. Dependemos de esas variables para poder comprometernos con gastos”, manifestó el titular de la cartera económica.

En ese marco, Véliz dejó en claro que la intención de la Provincia es sumarse al planeo de Nación y no volver a acordar una cláusula gatillo. “Seguramente, vamos a plantear sumas fijas que es lo que está ofreciendo el Gobierno nacional y ya el presidente (Alberto Fernández) dijo que no está de acuerdo con la cláusula gatillo, así que vamos a trabajar en ese sentido”, señaló.

Como fundamento de esa decisión, el ministro recordó que en enero, la recaudación provincial sufrió de un 10,8 %, es decir, poco más de $ 430 millones y que en todo el 2019 Catamarca perdió aproximadamente $ 2.200 millones.

Más allá de esa situación, Véliz destacó que Catamarca no tiene una deuda “que nos pueda afectar económicamente, eso nos da la tranquilidad que otras provincias no las tienen, porque tienen muchos vencimientos grandes en este período y todos en dólares”, pero insistió: “Estamos alineados con lo que establece el presidente de ser muy cautelosos con la economía”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, indicó que “la situación de crisis es terminal, no hay presupuesto nacional y estamos todos expectantes para ver cómo se arregla la deuda externa porque el nivel de conflicto social que excede lo político. La crisis es muy profunda por eso le pedimos 20 o 30 días para sentarnos a hablar con otras pautas”, señaló el ministro Moreno al término del encuentro.

No obstante este contexto, el titular de la cartera política destacó las expresiones del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, que “el ajuste lo van a pagar los que prestaron la plata, los bonistas y no la gente”.