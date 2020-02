Mujeres denuncian a un acosador sexual serial que asola en la parada de colectivo

Lo que parecía un caso aislado, acerca de la presencia de un acosador sexual en una de la paradas de colectivo de la zona sur de la ciudad, se tornó en los últimos días una cuestion viral. Al menos, nueve mujeres denunciaron ante la Policía haber sido víctimas del ataque de este sujerto quien, hasta el momento, no logró ser localizado por la policía. Siempre repite el mismo modus operandi. Espera a que desciendan del colectivo en la parada, las sigue unos metros y comienza a acosarlas. Desiste de su actitud cuando, aterrorizadas, las mujeres corren por su seguridad. Una de las denunciantes dijo que fue atacada por el depravado en, al menos, en tres oportunidades en dos días.

La presencia del sujeto en la parada de colectivo provocó preocupación y alerta, no solo en las mujeres adultas, quienes por razones de trabajo deben tomar el transporte público de pasajeros en horas tempranas de la mañana, sino que por estos días también preocupa el regreso parcial de las alumnas a la escuela, ya que se encuentran en etapa de exámenes.

Si bien ante los reiterados sucesos la policía de la jurisdicción recorre la zona con la patrulla, los vecinos se sienten desprotegidos y exigen que el depravado sea detenido.

“A mí me atacó tres veces entre el lunes y el martes. Salgo a las 6.00 de la mañana a tomar el colectivo para ir a mi lugar de trabajo y, en una de las oportunidades, me tuve que volver a mi casa, que era a pocos metros, porque no dejaba de acosarme y decirme barbaridades sexuales, que sentí temor de que me hiciera algo y me fui corriendo”, relató una de las denuciantes al momento de presentar la denuncia en la Unidad Judicial Nº 6.

Las fuentes consultadas indicaron que en base a las denuncias recibidas y el relato de las víctimas, todas mujeres, se trataría de una misma persona, quien sorprende a sus víctimas cuando están esperando el colectivo o bien cuando descienden de aquel para luego, seguirlas por varias cuadras acosándolas sexualmente.

Hasta el momento, ninguna de la víctimas relató que el sujeto las haya tocado, pero sí una de ellas, una mujer de 22 años, dijo el que depravado le mostró sus genitales.

“Sentimos miedo de que nos pase algo. Por eso, ahora tenemos que ir acompañadas a tomar el colectivo o cuando estamos regresando, si es de noche sobre todo, debemos llamar a un familiar para que nos espere en la parada. Así no se puede vivir. Necesitamos sentirnos seguras”, indicó una vecina de calle San Juan, quien es habitué del uso del transporte de pasajeros.