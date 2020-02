Una pericia clave complica a Alejo Milanesi y podría volver a la cárcel

La investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa avanzó este lunes con el pedido de prisión preventiva para ocho de los rugbiers implicados en el crimen y la liberación de Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino.

Sin embargo, una nueva pericia clave podría cambiar la situación de libertad de uno de los rugbiers que dejaron la cárcel de Dolores en las últimas horas.

Sucede que si bien en los videos analizados hasta el momento (tanto del interior del boliche como de afuera) no se lo puede ver agrediendo a Fernando o a su grupo, al momento de ser aprehendido, Milanesi presentaba lesiones corporales en sus manos que justificaron su detención. No obstante, no pudo acreditarse de forma fehaciente que se hayan producido esa noche.

En diálogo con Nosotros a la mañana, el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, Fabián Améndola, adelantó que pidieron una audiencia preliminar al juez para analizar el pedido de liberación que hizo la Fiscalía.

“A raíz de la presentación que hizo la Fiscalía ante el Juzgado, que nosotros vimos ayer a primera hora de la mañana, hicimos una presentación a través de la cual le pedimos al juez la designación de una audiencia preliminar, en donde van a tener que ir la fiscal, el defensor y los imputados, en la que se va a tratar la situación vinculada al pedido que hace la Fiscalía de prisión preventiva. La finalidad de esta audiencia es para exponer nuestras divergencias en cuanto a la descripción de los hechos que hace la Fiscalía, y también a la calificación elegida. Y, consecuencia de esto, al pedido de libertad de estas dos personas”, explicó el letrado.

Además, Améndola remarcó que ambos jóvenes singuen vinculados a la causa y señaló que es necesario “esperar el resultado de algunas pericias que están en trámite”.

“Respecto de Milanesi, cuando se hizo el reconocimiento médico legal, inmediatamente luego de su detención, se le encontró en la mano derecha lesiones compatibles con arañazos”, precisó el abogado.

En ese sentido, recordó que durante la autopsia que se realizó al cuerpo de Fernando se encontró “restos de piel” debajo de sus uñas, “con lo cual puede haber una compatibilidad entre esos arañazos de Milanesi y la piel encontrada debajo de las uñas de la víctima”.

“Eso está siendo sometido a una pericia de ADN, es decir que eso podría ser una prueba que lo vincule dentro del lugar de la escena del crimen, y en una actuación directa con la víctima”, aseguró.

Por último, remarcó que “tanto Guarino como Milanesi están filmados en el lugar del hecho”, e indicó que la diferencia que existe con el resto de los imputados “es que los demás tienen, además de las filmaciones, reconocimientos en rueda y declaraciones testimoniales donde los colocan en una actuación concreta, algunos pegándole a la víctima, y otros pegándole a los amigos de la víctima”.