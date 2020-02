Puente presenta proyecto pensado en los estudiantes del Interior Provincial

Tiene por objetivo acompañar a los estudiantes que aspiren a insertarse en el Nivel Superior provincial a través de la creación de una “Fianza estudiantil” que pretenda financiar el mes de depósito de garantía cuando se genera el alquiler y que el estado provincial sea el garante.

El trasfondo del proyecto de ley es garantizar el acceso a los jóvenes de escasos recursos y menores posibilidades, que tengan facilidad para acceder a la continuación de sus estudios, ya que simboliza uno de los aspectos primordiales para el desarrollo personal.

Datos oficiales

El ingreso y evolución total de alumnos universitarios entre los años 2009-2018 es de 14.236, de los cuales el 30% pertenecen al interior de la Provincia.

4.270 jovenes migraron de su lugar de origen a la casa de Altos Estudios de la Provincia. Con referencia a la distribución de la población estudiantil según departamento, se observa que los más relevantes son: Belén, Andalgala, Tinogasta, Capayán, Pomán, Santa Rosa entre otros y otras Provincias como Tucumán y Salta

¿Cómo se busca el financiamiento?

En relación a la garantía contractual, se establecen distintas alternativas que la parte locataria podrá ofrecer y la parte locadora deberá aceptar como garantías suficientes para el cumplimiento del respectivo contrato. Éstas opciones están sujetas a limitaciones en su cuantía y alcance. Así, se pretende superar la exigencia precontractual ya naturalizada convencionalmente y por prácticas de mercado, de requerir una garantía sobre inmueble situado en la misma ciudad del bien en locación. En la práctica, este requisito resulta de imposible cumplimiento para la gran mayoría de jóvenes estudiantes, que por razones lógicas no tienen personas de su confianza que respalden los contratos en las localidades donde pretenden asentarse para desarrollar sus estudios. Para el caso de otras garantías, sus montos no podrán superar el equivalente a cuatro meses de alquiler, cuantía que se entiende suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del locatario y que, en su caso, no obsta a que el locador adopte las acciones legales correspondientes para exigirlas.

Asimismo, el proyecto encomienda al Poder Ejecutivo Provincial la implementación de un sistema de “Fianza Estudiantil”. Este sistema está dirigido a respaldar a aquellos/as estudiantes que presenten dificultades para reunir alguna de las alternativas de garantía para perfeccionar el contrato de locación, especialmente a quienes presenten una particular situación de ingresos. Como contrapartida, el/la estudiante que se postule deberá acreditar dicha dificultad y su inscripción y evolución en la carrera de grado respectiva.

Si bien, existen en la actualidad distintos programas relacionados al bienestar estudiantil, no serían suficientes para compensar los costos que dicho objetivo representa. Los elevados gastos del alquiler inmobiliario de un departamento o residencia, son un objetivo primordial a acompañar con herramientas útiles por parte del Estado para con ello dar mayores facilidades de acceso a la educación superior del estudiante y colaborar en el acceso al mercado laboral.