Alberto cruzó a Cristina por la deuda: “La negociación hay que hacerla con prudencia”

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que la negociación de la deuda debe desarrollarse con “mucha prudencia mediática, con mucho cuidado” por parte del Gobierno, en lo que pareció un cruce fuerte a la vicepresidenta Cristina Fernández quien el fin de semana habló del tema.

Al presentar su libro "Sinceramente" en Cuba, la vicepresidenta se refirió a la negociación que lleva adelante el Gobierno para reestructurar la deuda pública externa y reclamó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contemple una “quita sustancial”.

“Ahora leo que Kristalina (Georgieva, la directora gerente del FMI) separó a (David) Lipton, que era el número 2 y que tuvo la responsabilidad de ese préstamo ilegal”, dijo la ex jefa de Estado. Y consideró que “por lo menos (el organismo) debería establecer una quita sustancial” de los más de 44.000 millones de dólares que la Argentina debe devolverle.

El Presidente aclaró en la mañana de este lunes que no escuchó las declaraciones realizadas el sábado por su vicepresidenta.

“Con el Fondo estamos empezando a hablar, ¿no?. Yo no sé si Cristina estaba hablando específicamente del Fondo o estaba hablando de los acreedores privados. No sé, porque no escuché lo que dijo Cristina”, afirmó el jefe de Estado en declaraciones a Radio Continental.

Y acto seguido expresó que de todas maneras “son negociaciones que recién empiezan, hay que darle tiempo. Como toda negociación hay que hacerla con prudencia mediática como digo siempre, con mucho cuidado”.

Fernández sostuvo que esta semana llega a Buenos Aires la representación del Fondo para trabajar con el Gobierno en un nuevo acuerdo, por lo que a partir de entonces se verá cómo se avanza.

El jefe de Estado destacó el apoyo del Papa Francisco para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no le exija a la Argentina un cronograma “imposible” de pagos, tal cual lo dijo el religioso la semana pasada en un seminario en el Vaticano.