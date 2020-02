Contreras salió al cruce de Jalile por el conflicto de los municipales

El secretario de Gobierno de Valle Viejo, Rolando Contrera, respondió a las declaraciones realizadas por el exintendente de Valle Viejo, Gustavo Jalile, en las que justificó los nombramientos realizados por su gestión y sostuvo que el conflicto chacarero se debe a una interna del propio peronismo.

Para Contrera, las últimas declaraciones de Jalile “muestran el descargo que está preparando para la Justicia, dice que, ante el desempleo, la única idea que se le ocurrió fue tomar más empleados en el Municipio, lo curioso es que se dio cuenta del desempleo durante el proceso electoral, antes no”.

Además, desestimó la realidad que plantea el exintendente en sus declaraciones. “Lo que afirma Jalile de las finanzas del Municipio tampoco es real. Dice que se pagan sueldos y que hay superávit, así no le va ir bien en la Justicia, no debe subestimar a los fiscales y querellantes, pero bueno, sale a avivar el conflicto y a desviar su responsabilidad, en un intento de que la acción de lesividad no llegue a la Justicia porque complicaría aún más su situación en la causa penal”.

A su vez, negó una interna en el peronismo provincial y recordó que “en Valle Viejo, hay un grupo de peronistas opositores a Susana (Zenteno) que jugaron y perdieron con (Gustavo) Jalile en las elecciones de octubre pasado y mantuvieron su conducta opositora después del triunfo”.

En cuanto a la situación presentada por los cesanteados, expresó que “el conflicto gana y persiste, mientras pierde la razón, creo que hay que recuperar las condiciones para un diálogo racional, trabajar el entendimiento y empeñar todo el esfuerzo en eso, se debe recuperar la cordura y erradicar la violencia”.

“Estimo que, al diferendo, se lo podría canalizar de manera inmediata a través de un procedimiento alternativo de resolución del conflicto. El Municipio de Valle Viejo debe brindar certeza sobre sus posibilidades y el gremio detalles de su reclamo”, concluyó.