Violencia de género: “Vos no me vas a dejar. Antes te pego un tiro y después me mato”

La violencia contra la mujer en contexto de género no cesa. El último viernes, una joven de 30 años denunció a su pareja de golpearla, mantenerla cautiva casi un día en el domicilio de este y apuntarle con una escopeta amenazándola con matarla y, luego, de suicidarse si la joven terminaba la relación.

El grave hecho sucedió en la zona sur de la ciudad Capital, a finales de la semana y el caso se encuentra ya siendo investigado por la fiscalía de turno.

LA UNION tuvo acceso al contenido de la denuncia de la víctima, quien clamó a las autoridades por su seguridad. El día jueves 6 de febrero, a las 22:30 aproximadamente, su acusado y hasta ese momento su pareja la pasó a buscar por su casa. Luego de llamar a la puerta, la joven salió a atenderlo siendo obligada por este a subirse a su automóvil, para luego conducir hasta su domicilio. Al llegar, y contra su voluntad, la llevó hasta su habitación, donde la agredió físicamente y la amenazó con matarla con una escopeta. Luego, siempre según consta en la denuncia, volvió a golpearla aplicándole diez puñetazos en el rostro y, sin dejarla salir de la vivienda, le destruyó la pantalla de su teléfono celular y le dijo: “De acá no te vas a ir hasta que no se te vaya eso -refiriéndose a los hematomas en el rostro consecuencia de los golpes-. Si cae la cana aquí o vos me denunciás, te mato y después me pego un tiro”, para luego cargar una escopeta delante suyo, recordó en la denuncia. A horas cero aproximadamente del día siguiente, el acusado volvió a agredirla y, esta vez, empuñando un destornillador, le apuntó a su pareja mientras le decía “Vos no me vas a dejar a mí, no te vas a ir. Antes te pego un tiro y después me mato”.

Asi, bajo violencia psicológica y física, indicó la denunciante que su ahora expareja la mantuvo cautiva en su vivienda hasta las 18.00 horas del día viernes 7, que pudo escapar y pedir ayuda.

Aterrorizada por lo que le tocó vivir, la víctima clamó, ante las autoridades judiciales que tomaron su denuncia, seguridad por temor a que ahora que lo denunció el sujeto cumpla con su amenaza, la mate y, luego, este se quite la vida.

Tras el crudo relato, la denuncia fue inmediatamente consultada a la fiscalía, desde donde se impartieron varias directivas, entre ellas, que la joven cuente con la protección necesaria como así también sea examinada por un médico legista y se proceda al arresto del sindicado, según indicaron las fuentes policiales consultadas.