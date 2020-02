Calvimonte fue el mejor en la “Vuelta a Recreo MTB”

Con una buena participación de bikers, se corrió la “Vuelta a Recreo MTB”, una dura competencia de 90 km.

Con un tiempo de 2h54m00s, el gran ganador de la jornada fue Leonardo “Búfalo” Calvimonte, que en un apasionante Sprint final se impuso ante Diego Fontán. La tercera posición quedó para el local Lorenzo Gerloff, en tanto que cuarto en la categoría “PRO” fue Quinteros (Córdoba), completando el podio Claudio Jeréz (Frías).

“Fue una carrera durísima” analizó Calvimonte. “Hubo un excelente nivel, no me imaginaba que el terreno iba a ser tan duro y mi bici rígida no me favorecía mucho. A mitad de carrera en un bordo, que es donde me destaco. Pudimos escaparnos con Fontán y llegamos juntos para definir en el final. Estoy contento, es mi primera carrera del año, se hace muy difícil poder ir a todas”.

En las mujeres, la chacarera Rita Vallejo fue imbatible, quedando como escolta Ana Quinteros (Dean Funes), tercera Andrea Sánchez.

Los ganadores de todas las categorías fueron: Leonardo Calvimonte (Pro y General) Ignacio Gómez Jais (Elite), Rita Vallejo (Damas Elite), Lucas Deffis (Máster A), René Castro (Máster B), Santiago Javier (Máster C), Esteban Dorado (Juveniles), Valentina Coronel (Damas Promocionales), Yanet Thalía Ahumada (Damas Locales), Díaz Elena (Varones Promocionales), Ever Romero (Varones locales).