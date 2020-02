Sumarán 100 conexiones de gas natural en las 120 Viviendas Sur

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, se reunió con vecinos del barrio 120 Viviendas Sur para informar sobre los avances de la nueva obra de gas que se realiza en el sector, y a su vez escuchar los aportes y sugerencias con respecto a mejoras barriales. De la reunión, que se realizó en la casa de la familia Leguizamón, además del intendente y los vecinos, participaron los secretarios de Servicios Ciudadanos y Urbanismo e Infraestructura, Martín Barrionuevo y Eduardo Aden Monferrán respectivamente, el concejal Daniel Zelaya y otros funcionarios municipales.

En una charla amena dónde además de compartir mates se intercambiaron ideas para mejorar la calidad de vida de los vecinos, Gustavo explicó que ya se están instalando los gabinetes para las 100 nuevas conexiones de gas que se realizarán en dos etapas. Adelantó, a los vecinos que la empresa ECOGAS (prestataria del servicio en la provincia) a fines de febrero habilitaría el servicio en la primera etapa. Los vecinos recibieron con alegría la noticia, reconociendo que hace varios años que esperaban esta solución.

Los presentes aprovecharon el encuentro para solicitar al intendente algunas mejoras en el barrio, como la cartelería con nombre y numeración de las calles, un nombre para el barrio, poda de los árboles e iluminación. Gustavo, aseguró que se está trabajando en ese sentido y que las demandas serán resueltas en un tiempo prudente.

Al mismo tiempo, agradeció a los vecinos por el interés y la participación en la reunión destacando que “a mí me gusta trabajar en base a las sugerencias y las críticas de los vecinos, porque son ustedes los que conocen los problemas reales de los barrios”. De igual forma, solicitó colaboración, en el cuidado de las calles, no arrojar basura en los lugares que no son los adecuados, denunciar hechos de vandalismo y proteger los espacios públicos.