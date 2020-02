Macri celebra hoy su cumpleaños número 61 alejado de la escena política

Este sábado el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, celebra su cumpelaños 61. Es el primero en 12 años en el que está fuera de la función pública, ya que asumió como Jefe de Gobierno porteño en 2007, luego fue reelegido por cuatro años y en 2015 se convirtió en presidente de la Nación.

Desde que dejó el poder en 2019, sus apariciones públicas se limitaron a encuentros con dirigentes y militantes del PRO y fotografías con turistas en Villa La Angostura.

Su primera aparición pública del año fue en Villa La Angostura, Neuquén, donde se reunió con dirigentes provinciales de esa localidad y de Río Negro. "Siempre les decía a todos, cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda", fue una de las frases que trascendió de ese encuentro que mantuvo junto a Sergio Whisky, Anibal Tortoriello, Nicolás Suárez Colman, entre otros dirigentes. La frase generó polémica con sus ex socios radicales. Alfredo Cornejo y Mario Negri, cuestionaron al ex presidente.

Hace unas semanas, Macri fue designado como presidente de la Fundación FIFA, hecho que produjo la alegría de unos y las criticas de otros. Mientras recibió el apoyo del presidente de la máxima entidad del fútbol internacional, Gianni Infantino, figuras como Diego Maradona, el presidente de River y San Lorenzo, Rodolfo D'Onofrio y Marcelo Tinelli, mostraron su rechazó a su designación.