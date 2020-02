Marcelo Gallardo recibió el alta médica tras su operación

Marcelo Gallardo abandonó la clínica luego de ser intervenido por los cálculos renales que lo obligaron a pasar más de 72 horas internado. A bordo del asiento del acompañante, el entrenador de River atendió a los medios desde el vehículo en el que partió del lugar y advirtió que tiene pensado viajar a Santa Fe para acompañar al equipo el próximo domingo en el duelo contra Unión.

“Si mañana me siento bien voy a estar dirigiendo el entrenamiento. Si estoy bien voy a viajar a Santa Fe”, comunicó ante los micrófonos. “Tengo que tener algunos cuidados nada más, es la indicación médica que tengo, pero nada me impide de poder estar. No puedo hacer actividad física todavía porque no está indicado así, pero puedo andar. Así que ya tengo el alta médica y puedo andar tranquilo. Gracias por la preocupación”, agregó.

“Doblado, pero bien. Ahora ya estoy de nuevo enderezándome. Tuve un dolor muy fuerte pero ahora estoy mejor”, explicó el técnico de 44 años que el martes tuvo que acudir al Sanatorio Los Arcos de Palermo por los problemas que estaba teniendo. Según pudo saber Infobae, deberá llevar a cabo otras 24 horas de reposo domiciliario antes de realizar cualquier tipo de actividad.

El Millonario defenderá la cima de la Superliga el próximo domingo desde las 21.45 en el Estadio 15 de abril ante Unión. Si bien el entrenador se ausentó durante toda la semana de las prácticas, siguió de cerca los detalles del plantel por intermedio de sus ayudantes. ″Estuve al tanto del equipo, porque más allá del primer día, el martes, que estuve bastante dolorido hasta que me operaron, ya a partir del jueves estaba bien y estuve al tanto de todo. Estaba tranquilo porque esa era la indicación", comentó quien fue visitado en la clínica por Matías Biscay y Hernán Buján, sus principales colaboradores y los que se harían cargo del partido en caso que Gallardo no viaje.

El combinado de Núñez está en lo más alto del certamen local con 36 unidades cuando restan cinco partidos para finalizar. Actualmente, tiene tres puntos más que Boca, su inmediato perseguidor, y está cuatro por encima de Lanús. El Xeneize podría acompañarlo momentáneamente en lo más alto si el sábado vence a Atlético Tucumán en la Bombonera (desde las 21.45) y el Granate buscará quedar a un punto hoy en su choque contra Argentinos (a partir de las 21.10).