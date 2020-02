De Vido cruzó fuerte a Cafiero: "¿Qué opinaría si Cristina Kirchner estuviera detenida?"

Julio De Vido explotó contra el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tras sus declaraciones a Infobae en la sección Políticos en el Recreo. El punto de la discordia, una vez más, fue la consideración sobre si hay o no “presos políticos" en la Argentina. En la misma dirección en la que se había expresado Alberto Fernández, Cafiero opinó que en el país hay “detenciones arbitrarias”. En consecuencia, De Vido, bajo arresto domiciliario en su chacra de Puerto Panal, salió a cruzarlo en Twitter.

Consultado sobre la presión que ejerce cierto sector del Frente de Todos con respecto a los ex funcionarios kirchneristas detenidos, Cafiero respondió: “Para nosotros no hay presos políticos en Argentina, lo que sí hay son detenciones arbitrarias. Sí entendemos que todas esas cuestiones, en el marco de los procedimientos que ya existen y que ya están con recursos presentados, la Justicia deberá determinarlas”.

Previamente, a mediados de enero, el Presidente había manifestado lo mismo: “Un preso político es una persona que fue detenida sin proceso. En la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero los detienen porque son opositores”.

Así, tras postear un recorte de la nota de Infobae, con el título que hacía referencia a esa declaración del Jefe de Gabinete, De Vido señaló: “Quisiera saber dos cosas: Primero ¿que opinaría si Cristina Kirchner hubiera sido desaforada y estuviera presa? y luego, si eso hubiera sucedido, ¿cree que usted sería Jefe de Gabinete?”.

El ex Ministro de Planificación no se quedó ahí y continuó: “Por favor cuánto déficit de formación política, que superficialidad insoportable!”.

“Sr. Jefe de Gabinete Santiago Cafiero ¿Esta es la instrucción que recibió (Jorge) Argüello en la Casa Blanca?”, finalizó De Vido, en alusión al reciente arribo del nuevo Embajador argentino a los Estados Unidos.

De Vido se encuentra detenido en el marco de la causa por presuntos desmanejos de dinero público en Río Turbio. Además, es uno de los principales imputados en el caso Cuadernos y tiene también una condena pendiente de 5 años y 8 meses por la Tragedia de Once.

Algunos días atrás, ya había criticado al gobierno nacional por no haber intervenido para lograr la liberación de los presos que el ex ministro califica como “políticos”. En diálogo con el periodista Daniel Tognetti en AM 530, el ex funcionario aseguró: “Es increíble que teniendo un presidente del mismo signo político, nuestro vicepresidente (por Amado Boudou) esté preso; como mínimo debería estar con prisión domiciliaria, junto a sus hijos”.

Además, De Vido había asegurado que se siente un “pelotudo” y planteó que en el gobierno hay funcionarios que están “cómodos” con su detención. En esa línea, ya había apuntado también contra el embajador ante los Estados Unidos, Jorge Argüello. “Todos estos funcionarios que están negociando con los Estados Unidos y con Europa están muy cómodos con nuestra prisión, se les nota demasiado”, expresó.

Y agregó: “Alberto Fernández logró una ley de ajuste que le va a permitir llevar adelante su gestión, pero en materia de Justicia ni ha empezado, es intolerable tener al vicepresidente preso y a mí con una pulsera en mi casa”.