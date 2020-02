Alerta por casos de dengue en el NOA

Debido a la confirmación de casos de dengue en más provincias argentinas, la ministra de Salud, Claudia Palladino, se puso en contacto con su par de La Rioja, Juan Carlos Vergara.

El objetivo es coordinar acciones, especialmente con el uso del laboratorio de biología molecular con que cuenta Catamarca. También se llevó a cabo esta mañana una nueva reunión del COE Dengue ampliado.

En este contexto, el secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini explicó que “estamos en alerta permanente, y hemos activado todo lo que tiene que ver con la preventivo, con la búsqueda de casos febriles y con la preparación del tratamiento oportuno ante la posibilidad de que aparecezcan casos”.

La reunión tuvo como eje insistir en la vigilancia activa, en los Centros de Salud, de los casos febriles y por otro lado advertir a la población en general de todo concerniente con las medidas de prevención como el descacharrado.

Al respecto, Severini recomendó “sacar todos los elementos que juntan agua en las casas, cambiar en lo posible el agua de las piletas de lona o usar larvicidas, y esto va a ayudar a que tengamos menos circulación del vector. Y la otra, es advertir a la población que, en el caso de cuadros febriles, sobre todo si estuvieron en las provincias vecinas donde si hay casos, hagan la consulta rápidamente. Todos los centros de atención de Catamarca ya están conscientes de esta situación y van a trabajar con premura para que, en el caso de sospecha, envíen la muestra al Laboratorio Central para que sean analizada”.

El secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud remarcó que “estamos trabajando en armar los equipos de bloqueo. Una vez identificado el caso, y donde vive, se hace un bloqueo de todas las manzanas del barrio y se trabaja intensamente en la búsqueda de casos febriles y de la presencia del mosquito. Lo que pretendemos es estar activos si nos ingresa un caso, para poder dar una respuesta inmediata y poder circunscribir el foco del brote a un lugar y que no se extienda”.

Además, se trabajará en los ingresos a la Ciudad, por la ruta 38 norte y sur, y en la Terminal de Ómnibus, donde los equipos de agentes sanitarios entregarán folletería con información importante y estarán atentos para la detección de posibles casos febriles. Se aconsejará el uso correcto de repelentes y los pasos a seguir en casos de fiebre.

Por último, agradeció “a todas las instituciones que se ponen a disposición del Ministerio de Salud para trabajar en conjunto, como la Policía, Defensa Civil, los Municipios, los Caps y todas las instituciones relacionadas como Turismo. Movilizarlos de urgencias no es fácil y hay que destacar que nos ayudan para que podamos tener una población protegida”.

Tipificación del Dengue

El Laboratorio Central es el encargado de analizar las muestras de los posibles casos de Dengue, no solo de pacientes de nuestra provincia, sino también de La Rioja.

La Dra. Verónica Campi explicó que “el estudio del Dengue se realiza en todas las provincias, pero no todas las provincias tienen para tipificar que Dengue es, para eso se usa una metodología específica que se llama Biología Molecular. Por eso se trabaja en colaboración con La Rioja, porque no tienen laboratorio de biología molecular, y lo estamos haciendo nosotros”.

“El interés de tipificar los Sub Tipos de Dengues es para que podamos tener el conocimiento y saber que está circulando en esta región. Existen 4 tipos y nosotros en la primera epidemia tuvimos el Sub Tipo 1, la gravedad que implica tener un nuevo Sub Tipo se ve reflejada en cómo se presenta el paciente, si una persona infectada se vuelve a infectar con Dengue de otro Sub Tipo es más riesgoso y la patología es más severa”, resaltó.