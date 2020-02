Para el Gobierno, el argentino con coronavirus "no implica peligro"

El gobierno argentino no oculta su preocupación por el avance del coronavirus a nivel mundial y este viernes se realizó una reunión interministerial en la que se abordó la cuestión para "informar hacia adentro y afuera", según explicaron fuentes de la Casa Rosada.

El ministro de Salud, Ginés González García, habló con la prensa tras el encuentro y se refirió al argentino que contrajo la enfermedad en un crucero en Japón. "Es un adulto mayor que está hospitalizado. Recibe el correcto tratamiento. No implica peligro, cuando lo den de alta está curado, no tiene posibilidad de contagio, si es que viene a la Argentina porque no lo sé".

El encuentro de funcionarios se produjo luego de que se confirmara que un argentino de los ocho que se encuentran a bordo del crucero "Diamond Princess", amarrado en el puerto de Yokohama, se contagió de Coronavirus, por lo que fue trasladado a un hospital. Se trata del primer latinoamericano infectado.

El encuentro, del que participarán los ministros de Alberto Fernández, se producirá este mediodía en la Casa Rosada, según confirmó TN.com.ar de fuentes oficiales.

La propagación del coronavirus se cobró la vida de 636 personas y de acuerdo a cifras oficiales son, hasta el momento, 31.161 los contagiados.

El crucero llegó el lunes por la noche a las inmediaciones del puerto de Yokohoma, al suroeste de Tokio, y, de acuerdo a las autoridades de Salud japonesas, cuenta con al menos 61 pasajeros afectados por coronavirus. El barco estará en cuarentena hasta el 19 de febrero por lo que ninguno de sus tripulantes dejará la nave hasta esa fecha.