Valle Viejo sin solución: los cesanteados se manifestaron en el Parador Municipal y hubo heridos

Llanto y desilusión en los trabajadores chacareros luego de culminar la reunión entre el Gobierno y sus representantes de ATE. Los delegados manifestaron a los presentes que las expectativas no se dieron y que lo obtenido no fue más que una “respuesta negativa".

A pesar de haber reclamado "calma" el mismo abogado del gremio, esto nofue escuchado y minutos después se observaron graves incidentes en el Parador Municipal de Valle Viejo. tiros.Los cesanteados que estaban presentes, intentaron ingresar a las instalaciones y fueron repelidos por pesonal policial. Hubo forcejeos, piedras que volaron y las fuerzas policias para disuadir, dipararon alrededor de quince tiros. Como resultados de este grave hecho, resultaron heridos delegados gremiales y algunos censanteados, quienes luego fueron atendidos el SAME y Bomberos.

Además se debe contar que las víctimas, que luego fueron derivadas a centros asistenciales, las instalaciones del Parador quedaron seriamente dañadas. Hubo roturas de vidrios del Banco Nación y del cajero del Banco Santiago del Estero.

Reunión

El abogado de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), Iván Sarquís, indicó al término del encuentro mantenido con Jorge Moreno, ministro de Gobierno, que “hemos tenido respuesta negativa”. Seguidamente llamó a los cesanteados “a no dejar la lucha” y a esperar el resultado de las próximas asambleas. “Les pido que evitemos la provocación, que esta situación se desmadre, porque van a querer deslegitimar esta protesta, van a querer politizar esta protesta, le van a querer dar un color partidario”, solicitó. “Les pido cautela, cordura, inteligencia. Seamos inteligentes. Lo que nos queda a nosotros, es la medida de acción directa. Cuidemos la manifestación para que no nos disgreguen, para que no nos corran con la Policía”, finalizó.