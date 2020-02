Polti polémico: trató de vagas a las mujeres municipales y hoy marchan en repudio

Polti, quien hoy se encuentra en la ciudad Capital, a la espera de reunirse con el gobernador para tratar de destrabar el conflicto, ayer señalaba “tenemos 368 mujeres en el municipio y no se las puede mandar. Si les decimos que hay que barrer las calles, sacar los yuyos, te dicen que no y no quieren hacer nada. Yo les puedo mostrar videos de las mujeres de Mutquín barriendo las calles o las mujeres de la Capital levantando los contenedores y acá no se las puede mandar”. Estos polémicos dichos generaron enojo entre los municipales y la comunidad recreína, al punto de organizarse para marchar hoy por las calles de la ciudad.

La Institución Las Perlas Solidarias fue una de las primeras en manifestarse, indicando “repudiamos todo lo expresado por el Sr. Intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Recreo, Don Luis Alberto Polti cuando trata a las mujeres que son todas unas vagas. Somos madres, amas de casa, profesionales y trabajadoras en distintos rubros para ganarnos la vida”. Reclamaron al intendente “respeto, consideración y que se retracte de sus dichos por hacer uso y abuso de poder, calumniar e injuriar a gran parte de la sociedad de Recreo “.

La marcha se realizará a las 11.30 y se invitó a toda la comunidad a participar.