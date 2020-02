ATE rechazó la propuesta del Municipio de Recreo

Los conflictos desatados en Recreo y Valle Viejo continúan sin resolución. En el caso de Valle Viejo, finalmente la Provincia pidió extender de ayer para hoy el plazo para reunirse con ATE y proponer una salida a la disputa por los 40 cesanteados y los cientos de contratados a los que no se les renovó el vínculo laboral. En Recreo, el gremio rechazó la propuesta del Municipio y el conflicto sube de temperatura con el paso de los días.

Ayer, la delegación recreína de ATE rechazó de plano la propuesta del Ejecutivo municipal en la que se le solicita al gremio que eleve una lista con el nombre de los trabajadores cesanteados que considere que se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad para que, luego, sean analizados por el Municipio y se estudie la forma de contenerlos.

En este sentido, el secretario general en Recreo, José Herrera, repitió que “lo que nosotros reclamamos es que se reincorporen todos los compañeros en las condiciones que corresponde, que es en planta permanente. Son derechos adquiridos y eso no se discute. Lo que podemos discutir es si se pasa o no a planta permanente los contratos o siguen como contratados, pero las plantas permanentes no se discuten”.

Por la mañana, los cesanteados protestaron en el escenario donde se desarrollará una nueva edición del Festival del Cabrito y, luego, se trasladaron al Municipio, en donde hubo un fuerte cruce entre un dirigente de UPCN, que incluyó un golpe de puño y los manifestantes que le cuestionaron la nula intervención de ese gremio en el conflicto.

Teniendo en cuenta este hecho, el intendente Polti los tildó de violentos y dijo que amenazan y no amenazan porque directamente van y pegan...no sé que los impulsa a eso”.